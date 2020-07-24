Компания Solis получила премию "All Quality Matters" за свои фотовольтаические инверторы для коммерческих нужд

НИНБО (NINGBO), Китай, 24 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Ginlong Solis удостоилась премии "All Quality Matters" за превосходное качеством своих коммерческих инверторов "Solis-(25-50)K-5G", позволяющих предприятиям бизнеса и промышленности генерировать солнечную энергию для частичного удовлетворения своих потребностей в электроэнергии.

Агентство TÜV Rheinland, специализирующееся на сертификации и проведении широкого спектра технических испытаний предприятий по всему миру, 30 июня в китайской провинции Цзянсу церемонию награждения лауреатов премии Солнечного конгресса "All Quality Matters"-2020.

В ходе мероприятия были обнародованы результаты тестирования эффективности "фотовольтаического инвертора Solis 50 кВт для коммерческих нужд". Основные показатели, влияющие на выработку электроэнергии фотовольтаической системой, были подтверждены многочисленными строгими испытаниями, результаты которых признаны отраслевыми экспертами, компетентными организациями, производителями и конечными пользователями.

Фотовольтаический инвертор Solis-(25-50)K-5G отличается стабильной входной и выходной мощностью, параметрами эффективности, соответствующими стандартам ЕС, высоким качеством вырабатываемой энергии, а также тепловой устойчивостью. В ходе испытаний TÜV агрегат получил высочайшие оценки по всем параметрам общей производительности, заняв первое место в категории "коммерческих фотовольтаических инверторов средней мощности", чем подтвердил собственный статус надежного высококачественного решения для промышленности и бизнеса.

На этот раз в Солнечном конгрессе приняли участие свыше 400 представителей отраслевых предприятий, экспертов и ученых. В этом году мероприятие было посвящено фотовольтаической революции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах с крупнейшими экономиками.

"Мы благодарим TÜV Rheinland за столь престижную награду - это высочайшее признание технических инноваций Ginglong (Solis). Наш трехфазный линейный инвертор Solis-(25-50)K-5G оснащен четырьмя модулями МРРТ, обеспечивающими гибкую конфигурацию системы с меньшим воздействием на окружающую среду и повышенной генерирующей эффективностью, - прокомментировала помощник генерального директора Ginglong (Solis) Люси Лу (Lucy Lu), выразив чрезвычайную признательность всем собравшимся. -

"На протяжении многих лет Solis тесно сотрудничает с TÜV Rheinland, следуя своей стратегии создания платформы для партнерства и обмена опытом в сфере фотовольтаики. НА сегодняшний день китайская отрасль солнечной энергетики уже успешно завершила переход от "количества" к "качеству" собственной продукции по весьма доступным ценам, которые, мы уверены, будут и дальше снижаться. Мы продолжим всячески способствовать инновациям и прогрессу фотовольтаических технологии в стремлении к непрерывному развитию нашего сектора. В основу этого 50-киловаттного инвертора положены плоды 15-летнего профессионального опыта Solis в сфере солнечной энергетики".

SOURCE Ginlong Solis