Компания Straive представлена в международном докладе ISG Provider Lens™ Contact Center

СИНГАПУР, 5 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Straive (ранее SPi Global), являющаяся одним из ведущих на рынке разработчиков ориентированных на технологии комплексных решений по управлению контентом и данными, названа консультационной компанией Information Services Group (ISG) в качестве претендента в ее международном докладе Provider Lens™ Contact Center — Customer Experience Services 2021. Компания Straive была представлена в нескольких квадрантах, включая Digital Operations, AI & Analytics, Work from Home Services & Social Media Services, благодаря своему профессионализму в обеспечении оперативности бизнеса и оптимизации работы служб поддержки клиентов.

ISG Provider Lens™ — система сравнения поставщиков услуг, функционирующая под руководством практикующего специалиста. В аналитических отчетах представлены независимые оценки поставщиков и сегментация покупательского поведения в корпоративном секторе.

Возможности компании Straive, являющейся одним из лидеров отрасли на протяжении более 15 лет, охватывают аутсорсинговые услуги, комплексные предложения, усовершенствованные центры доставки, поддержку на различных языках мира и круглосуточную доступность профильных специалистов. Благодаря более чем 2300 работникам службы поддержки, специализирующимся на различных дисциплинах и предоставляющим многоканальную поддержку, компания Straive обеспечивает эффективное взаимодействие с клиентами в различных сегментах информационной индустрии, включая среди прочих издательскую (научную/профессиональную) деятельность, образование, право и налогообложение, финансовую информацию. Комплекс надежных технологий компании Straive разработан с учетом ожиданий клиентов, что способствует росту продаж и повышению качества продукции и обслуживания.

В связи с этим президент и генеральный директор компании Straive Ратан Датта (Ratan Datta) заявил следующее: «Развитие цифровых технологий радикально изменило способы взаимодействия с клиентами. Включение компании Straive в доклад по квадрантам ISG Provider Lens™ является свидетельством наших знаний, опыта и успешной работы в службах поддержки клиентов. В основе наших возможностей лежит блестящее сочетание экспертных знаний и опыта в предметной области и новейших технологий: искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики».

В докладе ISG отмечается: «Компания Straive™ сознательно работает над совершенствованием своего клиентского обслуживания с использованием технических средств по различным каналам в целях повышения степени удовлетворенности клиентов в своих целевых сегментах рынка».

Компания Straive располагает надежной и устоявшейся методикой обслуживания клиентов, ориентированной на повышение степени их удовлетворенности; при этом один из основных пакетов услуг включает поддержку продуктов и техническую поддержку, а также привлечение потенциальных клиентов. Компания, насчитывающая свыше 18 тысяч сотрудников, включая более 2300 специалистов по клиентскому обслуживанию, и осуществляющая свою деятельность в 8 странах, предлагает цифровую поддержку, услуги по обработке и хранению документации, поддержку сбыта и маркетинга, а также многоязычную поддержку и работу с контентом более чем на 10 языках. Компания Straive также имеет в своем исследовательском подразделении рабочую группу, специализирующуюся на стимулировании инноваций, создании отраслевых стандартов и совместной выработке решений с клиентами.

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Информация о компании Straive (бывш. SPi Global)

Компания Straive занимает ведущие позиции на рынке информационных технологий, предоставляя услуги по обработке данных, экспертные знания и опыт в предметной области (SME) и комплексные технические решения для различных областей, включая информационно-аналитический контент, электронное обучение/EdTech и обслуживание поставщиков данных/информации. Имея клиентскую базу, охватывающую 30 стран по всему миру, компания Straive располагает географически распределенным пулом ресурсов со стратегическими центрами в восьми странах: Филиппины, Индия, США, Китай, Никарагуа, Вьетнам, Великобритания и Сингапур, где находится ее штаб-квартира.

Контактная информация для прессы:

Kshitiz Ahuja (Кшитиз Ахуджа)

Руководитель отдела развития бренда и общественных связей

[email protected]

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