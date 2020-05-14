Компания Supermicro расширяет портфель полностью интегрированных систем на базе ГП NVIDIA A100: один новый сервер 4U обеспечивает производительность ИИ на уровне 5 PetaFLOPS

«Расширяя свой передовой ассортимент ГП-систем и технологий NVIDIA HGX-2, Supermicro представляет новую систему 2U с использованием новой ГП-платы NVIDIA HGX™ A100 4 (известной ранее под кодовым названием «Redstone»), а также систему 4U на базе графического процессора NVIDIA HGX A100 8 (прежнее кодовое название «Delta»), обеспечивающего ИИ-производительность на базе 5 PetaFLOPS, - прокомментировал генеральный директор и президент Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Технологии ГП-ускоренных вычислений продолжают развиваться и преобразовывать традиционные модели функционирования центров обработки данных. На этом фоне наша компания стремится предоставлять клиентам новейшие системные разработки, обеспечивающие максимальное ускорение на всех уровнях, одновременно оптимизируя использование ресурсов графического процессора. Новые системы заметно повышают эффективность выполнения всех ускоренных рабочих процессов в прикладных сценариях НРС, аналитики данных, глубинного обучения и формирования логических выводов».

Представляя собой сбалансированную платформу для приложений НРС и ИИ в дата-центрах, новая система 2U от Supermicro оснащена ГП-платой NVIDIA HGX A100 4 с четырьмя графическими процессорами NVIDIA A100 Tensor Core прямого подключения. Максимальная производительность ГП обеспечивается за счет PCI-E 4.0, а высокоскоростное взаимосоединение между процессорами осуществляется посредством NVIDIA NVLink™. При поддержке одной карты PCI-E 4.0 x8 и четырех расширительных плат PCI-E 4.0 x16 для высокоскоростных сетевых карт GPUDirect RDMA эта современная ГП-система ускоряет вычислительные процессы, повышает эффективность сетевого взаимодействия и хранения данных. Новинка также поддерживает хранилища данных InfiniBand™ HDR™ с максимальной пропускной способностью до 200 Гб/с.

«Модели искусственного интеллекта становятся все более сложными, принимая на себя такие принципиально новые задачи, как создание точных алгоритмов виртуального собеседника, расширенных рекомендательных систем и средств персонализированной медицины, - отметил генеральный директор и вице-президент по вопросам ускоренных вычислений NVIDIA Иэн Бак (Ian Buck). - Оснащая свои новые серверы платформой NVIDIA HGX A100, компания Supermicro обеспечивает своим клиентам высокую производительность и потрясающую гибкость, благодаря которым исследователи смогут обучать самые сложные ИИ-сети с поистине беспрецедентной скоростью».

Новая система 4U от Supermicro, оптимизированная под нужды приложений ИИ и машинного обучения, поддерживает восемь ГП A100 Tensor Core. Форм-фактор 4U с восемью графическими процессорами идеально подходит для клиентов, желающих адаптировать и расширять свои системы по мере роста собственных требований к обработке данных. Новая разработка получит одну ГП-плату NVIDIA HGX A100 8 с восемью графическими процессорами A100, подключаемыми с помощью NVIDIA NVSwitch™, что обеспечивает скорость соединения между ГП на уровне 600 Гб/с. Система также оснащена восемью расширительными платами для высокоскоростных сетевых карт GPUDirect RDMA. Эта гибкая платформа идеально подходит для обучения моделей глубинного обучения, и дата-центры могут использовать ее для создания приложений ИИ нового поколения. А благодаря поддержке десяти расширительных плат х16, новая система также способна повышать продуктивность инженеров-программистов.

При использовании новых процессоров NVIDIA A100 клиенты могут рассчитывать на значительное повышение производительности всех ГП-серверов 1U, 2U, 4U и 10U в обширном портфеле Supermicro. Для максимального ускорения всех рабочих процессов новые ГП-системы А+ от Supermicro способны поддерживать до восьми полноразмерных графических процессора одинарной или двойной ширины посредством прямого соединения ЦП и ГП через слот PCI-E 4.0 x16 без коммутатора PCI-E, что гарантирует минимальное время задержки и максимальную пропускную способность. Система также поддерживает до трех дополнительных высокопроизводительных слотов PCI-E 4.0 для различных прикладных сценариев, включая высокоскоростное сетевое соединение на уровне до 100 Гб. Дополнительный слот AIOM поддерживает платы Supermicro AIOM или мезонинные платы OCP 3.0.

Являясь лидером в сфере системных технологий ИИ, компания Supermicro разрабатывает оптимизированные варианты конструкции систем рассеивания тепла, обеспечивающие максимальные параметры производительности и надежности в прикладных сценариях ИИ, глубинного обучения и НРС. Компания предлагает самый обширный выбор ГП-систем для любых прикладных нужд от периферии до облака. В частности, в ее ассортименте представлены самые разнообразные стоечные ГП-системы 1U, 2U, 4U и 10U; встраиваемые системы с поддержкой графических процессоров; а также лезвийные ГП-модули для серверов 8U SuperBlade®.

В целях обеспечения повышенной безопасности и максимальной производительности периферийной инфраструктуры Supermicro планирует в скором времени пополнить портфель своих пограничных серверов конфигурацией NVIDIA EGX™ A100. Конвергированный ускоритель EGX A100 объединяет NVIDIA Mellanox SmartNIC с графическими процессорами на базе новой архитектуры NVIDIA Ampere, гарантируя корпоративным клиентам дополнительную безопасность при реализации различных моделей ИИ.

Больше информации о новых ГП-системах от Supermicro см. на www.supermicro.com/A100 .

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О компании Super Micro Computer, Inc.

Компания Supermicro (кодNASDAQ: лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1168093/RedStone_SuperMinute_100.mp4

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