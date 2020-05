Компания Supermicro расширяет портфель полностью интегрированных систем на базе ГП NVIDIA A100: один новый сервер 4U обеспечивает производительность ИИ на уровне 5 PetaFLOPS

Представляя собой сбалансированную платформу для приложений НРС и ИИ в дата-центрах, новая система 2U от Supermicro оснащена ГП-платой NVIDIA HGX A100 4 с четырьмя графическими процессорами NVIDIA A100 Tensor Core прямого подключения. Максимальная производительность ГП обеспечивается за счет PCI-E 4.0, а высокоскоростное взаимосоединение между процессорами осуществляется посредством NVIDIA NVLink™. При поддержке одной карты PCI-E 4.0 x8 и четырех расширительных плат PCI-E 4.0 x16 для высокоскоростных сетевых карт GPUDirect RDMA эта современная ГП-система ускоряет вычислительные процессы, повышает эффективность сетевого взаимодействия и хранения данных. Новинка также поддерживает хранилища данных InfiniBand™ HDR™ с максимальной пропускной способностью до 200 Гб/с.

«Модели искусственного интеллекта становятся все более сложными, принимая на себя такие принципиально новые задачи, как создание точных алгоритмов виртуального собеседника, расширенных рекомендательных систем и средств персонализированной медицины, - отметил генеральный директор и вице-президент по вопросам ускоренных вычислений NVIDIA Иэн Бак (Ian Buck). - Оснащая свои новые серверы платформой NVIDIA HGX A100, компания Supermicro обеспечивает своим клиентам высокую производительность и потрясающую гибкость, благодаря которым исследователи смогут обучать самые сложные ИИ-сети с поистине беспрецедентной скоростью».

Новая система 4U от Supermicro, оптимизированная под нужды приложений ИИ и машинного обучения, поддерживает восемь ГП A100 Tensor Core. Форм-фактор 4U с восемью графическими процессорами идеально подходит для клиентов, желающих адаптировать и расширять свои системы по мере роста собственных требований к обработке данных. Новая разработка получит одну ГП-плату NVIDIA HGX A100 8 с восемью графическими процессорами A100, подключаемыми с помощью NVIDIA NVSwitch™, что обеспечивает скорость соединения между ГП на уровне 600 Гб/с. Система также оснащена восемью расширительными платами для высокоскоростных сетевых карт GPUDirect RDMA. Эта гибкая платформа идеально подходит для обучения моделей глубинного обучения, и дата-центры могут использовать ее для создания приложений ИИ нового поколения. А благодаря поддержке десяти расширительных плат х16, новая система также способна повышать продуктивность инженеров-программистов.

При использовании новых процессоров NVIDIA A100 клиенты могут рассчитывать на значительное повышение производительности всех ГП-серверов 1U, 2U, 4U и 10U в обширном портфеле Supermicro. Для максимального ускорения всех рабочих процессов новые ГП-системы А+ от Supermicro способны поддерживать до восьми полноразмерных графических процессора одинарной или двойной ширины посредством прямого соединения ЦП и ГП через слот PCI-E 4.0 x16 без коммутатора PCI-E, что гарантирует минимальное время задержки и максимальную пропускную способность. Система также поддерживает до трех дополнительных высокопроизводительных слотов PCI-E 4.0 для различных прикладных сценариев, включая высокоскоростное сетевое соединение на уровне до 100 Гб. Дополнительный слот AIOM поддерживает платы Supermicro AIOM или мезонинные платы OCP 3.0.

Являясь лидером в сфере системных технологий ИИ, компания Supermicro разрабатывает оптимизированные варианты конструкции систем рассеивания тепла, обеспечивающие максимальные параметры производительности и надежности в прикладных сценариях ИИ, глубинного обучения и НРС. Компания предлагает самый обширный выбор ГП-систем для любых прикладных нужд от периферии до облака. В частности, в ее ассортименте представлены самые разнообразные стоечные ГП-системы 1U, 2U, 4U и 10U; встраиваемые системы с поддержкой графических процессоров; а также лезвийные ГП-модули для серверов 8U SuperBlade®.

В целях обеспечения повышенной безопасности и максимальной производительности периферийной инфраструктуры Supermicro планирует в скором времени пополнить портфель своих пограничных серверов конфигурацией NVIDIA EGX™ A100. Конвергированный ускоритель EGX A100 объединяет NVIDIA Mellanox SmartNIC с графическими процессорами на базе новой архитектуры NVIDIA Ampere, гарантируя корпоративным клиентам дополнительную безопасность при реализации различных моделей ИИ.

Больше информации о новых ГП-системах от Supermicro см. на www.supermicro.com/A100 .

