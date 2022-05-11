Компания Supermicro выпускает новые сервера с поддержкой Arctic Sound-M и Gaudi2

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Super Micro Computer, Inc.

May 11, 2022, 11:49 ET

Новые сервера Supermicro с поддержкой Intel Arctic Sound-M и Intel Habana Labs Gaudi®2 ускоряют выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом, облачным геймингом и доставкой медиаресурсов

Компания Supermicro первой выпускает на рынок сервера, оснащенные Arctic Sound-M и Gaudi2; при этом Gaudi2 обеспечивает трехкратное* повышение производительности за поколение; новейшие системы представлены на выставке Intel Vision 2022

САН-ХОСЕ, шт. Калифорния (США), 11 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), один из мировых лидеров в области корпоративных вычислительных систем, хранения, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, поддерживает два новых ускорителя на базе решений Intel, предназначенных для выполнения сложных задач облачного гейминга, доставки медиаресурсов, искусственного интеллекта и машинного обучения, таким образом позволяя клиентам внедрять новейшие технологии ускорения от Intel и Intel Habana.

High-Performance Arctic Sound-M Systems
High-Performance Arctic Sound-M Systems
High-Performance Habana Gaudi2 Server
High-Performance Habana Gaudi2 Server
High-Performance Arctic Sound-M Systems High-Performance Habana Gaudi2 Server

«Компания Supermicro продолжает тесно сотрудничать с Intel и Habana Labs в целях разработки ряда серверных решений, поддерживающих системы Arctic Sound-M и Gaudi2, которые удовлетворяют высокие требования организаций по части высокоэффективной доставки медиаресурсов и обучения ИИ, — заявил президент и генеральный директор компании Чарльз Лян (Charles Liang). — Мы продолжаем сотрудничать с ведущими поставщиками технологий, чтобы поставлять оптимизированные комплексные системные решения для сложных задач с одновременным повышением производительности системы».

Компания Supermicro способна быстро выводить на рынок новые технологии благодаря применению подхода Building Block Solutions® при разработке новых систем. Эта методология позволяет легко встраивать новые графические процессоры и технологии ускорения в существующие системы или, при необходимости, быстро адаптировать существующие системы для применения более высокопроизводительных компонентов.

«Компания Supermicro помогает решать сложные задачи, связанные с ИИ и обработкой медиаресурсов, благодаря системам с новейшими ускорителями Gaudi2 и Arctic Sound-M, — заявила исполнительный вице-президент и директор подразделения центров обработки данных и искусственного интеллекта Intel Сандра Ривера (Sandra Rivera). — Разработанный компанией Supermicro сервер обучения ИИ с технологией Gaudi ускорит процесс глубокого обучения при выполнении самых быстрорастущих задач центров обработки данных».

Arctic Sound-M

Сервера Supermicro с графическими процессорами Arctic Sound-M удовлетворят высокие требования в области облачного гейминга, транскодирования медиаресурсов и потокового вещания, инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), моделирования и визуализации, машинного обучения и создания контента. Благодаря первому в отрасли аппаратному кодеку AV-1 и программному стеку с открытым исходным кодом, Intel Arctic Sound-M значительно повышает производительность по сравнению с программными средствами транскодирования видео и доставки, а также содержит функции ускорения для VDI-сред.

Первоначально графические процессоры Intel Arctic Sound-M будут доступны в одноузловой системе Intel 2U 2 Node с тремя процессорами на каждый узел, системе 4U 10xGPU и сервере CloudDC. О дополнительных системах будет объявлено позднее в этом году. Новые сервера Supermicro для обучения ИИ оснащены сдвоенными процессорами Intel 3rd Gen Intel Xeon Scalable и восемью ускорителями Habana Gaudi2 для высокопроизводительных сред обучения ИИ.

Habana Labs Gaudi2

Habana Labs Gaudi2 отлично справляется с целым рядом задач, включая: визуальные, такие как классификация изображений и обнаружение объектов, обработка естественного языка (NLP) и системы рекомендаций. Новый сервер для обучения ИИ станет первой коммерческой реализацией новой модели Habana Gaudi2 (HL-225) в корпусе типа 8U. Этот сервер, оснащенный также двумя процессорами 3rd Gen Intel Xeon Scalable и динамической памятью с произвольным доступом (DRAM) объемом до 8 ТБ, ускорит процесс обучения ИИ до новых уровней производительности. В сервере предусмотрено значительное число устройств ввода-вывода за счет 24 отсеков для накопителей с возможностью «горячей» замены, обеспечивающих достаточный объем локального высокопроизводительного хранилища. Кроме того, ускоритель Gaudi2 оснащается системой охлаждения (HL-225). Система проста в масштабировании. С помощью ROCE каждый ускоритель Habana Gaudi2  может взаимодействовать с другими ускорителями Gaudi2  со скоростью передачи данных 700 Гбит/с. Скорость взаимодействия с ускорителями Gaudi2, находящимися на других серверах, составляет 2,4 ТБ/с. Кроме того, в каждом сервере предусмотрено 6 портов QSFP-DD, что обеспечивает простоту масштабирования для более крупных моделей и наборов данных.

* Gaudi2 в сопоставлении с Gaudi, обучение ResNet50 (TensorFlow, изображений в секунду), на основе данных Habana Labs

В рамках выставки Intel Vision 2022 компания Supermicro представит на стенде №105 следующие решения:

  • VSBLTY для распознавания лиц и анализа в розничной торговле;
  • Taqtile Manifest VR/AR;
  • многоузловые системы Supermicro (на базе 3rd Gen Intel Xeon);
  • сервер обучения ИИ Supermicro X12 Gaudi.

Компания Supermicro также проводит групповое обсуждение на Intel Vision 2022 с участием экспертов Supermicro:

Название сессии: Новые подходы к внедрению облачных систем для экономии затрат и ресурсов

10 мая 2022 года, 15:15 – 16:15 CDT

  • Майкл Клегг (Michael Clegg), вице-президент и директор подразделения 5G/Edge, Supermicro;
  • Рэй Панг (Ray Pang), вице-президент подразделения Technology Enablement, Supermicro;
  • Майкл Окампо (Michael Ocampo), старший менеджер по продукции, Supermicro.

https://reg.oneventseries.intel.com/flow/intel/vision2022/portal-live/page/session-catalog?tab.day=20220510&search=supermicro

Более подробная информация о компании Supermicro представлена на ее веб-сайте по адресу:  www.supermicro.com 

Информация о компании Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, наименования и товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1814301/High_Performance_Arctic_Sound_M_Systems.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1814306/High_Performance_Habana_Gaudi2_Server.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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