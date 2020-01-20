Компания ToJoy выделила 100 млн юаней на развитие концепции "всеобщего обмена"

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ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Jan 20, 2020, 20:41 ET

ПЕКИН (BEIJING), 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 16 января 2020 года на территории Китайского национального конференц-центра состоялся Пекинский саммит Международного форума экономики совместного потребление. Мероприятие было организовано компанией ToJoy при спонсорской поддержке Главной китайской торговой палаты (CGCC), Китайской ассоциации по содействию промышленному развитию (CAPID и Национального комитета по реформе и развитию (NDRC).  Саммит проводился в стратегическом сотрудничестве с Global Alliance of Sharing Economy (GLASE), Институтом экономики промышленности Китайской академии общественных наук, Школой гуманитарных наук и Школой обществознания при Университете "Циньхуа", Школой бизнеса "Жэньминь", Школой менеджмента Сианьского транспортного университета и другими организациями.

Beijing Meeting of Global Sharing Economy Forum Held at China National Convention Center
Beijing Meeting of Global Sharing Economy Forum Held at China National Convention Center
Ge Jun, Secretary-General of GLASE, Executive Director of Board of Directors and Global CEO of ToJoy addresses the meeting
Ge Jun, Secretary-General of GLASE, Executive Director of Board of Directors and Global CEO of ToJoy addresses the meeting
Beijing Meeting of Global Sharing Economy Forum Held at China National Convention Center Ge Jun, Secretary-General of GLASE, Executive Director of Board of Directors and Global CEO of ToJoy addresses the meeting

В ходе встречи компания ToJoy сообщила о своем намерении оказать первой премии "GLASE" Award спонсорскую поддержку в размере 100 млн юаней. Новая премия будет вручаться экспертам, ученым и предприятиям за выдающийся вклад в развитие экономики совместного потребления. Награда станет основой для оценки уровня развития шеринг-экономики в различных странах мира, позволит привлечь другие общественные организации, отраслевые группы, предприятия и частных лиц к формированию экосистемы экономики совместного потребления, а также позволит приблизить наступление эпохи глобальной экономики взаимопомощи, что, в свою очередь, приведет к всестороннему сотрудничеству и достижению взаимовыгодных результатов.

Углубленный фокус, многосторонний анализ и всеобъемлющая экономика совместного потребления

Саммит привлек внимание экспертов Института экономики промышленности Китайской академии общественных наук, Школы гуманитарных наук и Школы обществознания Университета "Цинхуа", Школы бизнеса "Жэньминь" и Школы менеджмента при Сианьском транспортном университете. Нет никаких сомнений в том, что экономика совместного потребления на сегодняшний день уже стала всеобщей тенденцией развития международной экономики и центром внимания специалистов по социально-экономическому развитию.

Программа саммита была разделена на две основных секции, - "Экономика совместного потребления и развитие предприятий-единорогов" и "Эпоха большого обмена и расширенные вопросы теории экономики совместного потребления", - посвященных анализу общих аспектов шеринг-экономики с точки зрения практичности и инноваций. По мнению авторитетных экспертов, концепция "совместного потребления" соответствует базовым принципам марксизма и является инновационным практическим методом реализации этих принципов в контексте новой эпохи. Г-н Фань отметил, что шеринг-экономика не только способна дать стимул скоординированному региональному развитию, но и посодействовать в урегулировании международных торговых конфликтов.

Г-н Гэ, в свою очередь, подчеркнул, что в основе глобальной экономики совместного потребления лежит принцип устойчивого развития. Она является неизбежным результатом исторических процессов и способствует установлению взаимосвязей в аспектах знаний, навыков, средств и предпринимательской деятельности. Подобная экономическая модель может помочь в решении проблемы глобального устойчивого развития, что и послужило вдохновением для авторов книги The Age of Great Sharing (Эпоха большого обмена).

В ходе саммита состоялась презентация китайской версии труда Цзюнь Гэ The Age of Great Sharing, опубликованного издательством Tsinghua University Press. Англоязычное издание книги уже официально запущено в тираж. В ближайшем будущем книга будет переведена и на другие языки мира. По мнению многочисленных экспертов, предложенные Цзюнем Гэ принципы "открытого доступа к объектам интеллектуальной собственности за разумную плату, совместного использования региональных бизнес-возможностей, каналов капитала и брендинговых ресурсов и международных рынков" формируют прочный фундамент для концепции всеобщего обмена.  Можно с уверенностью утверждать, что The Age of Great Sharing является фундаментальным трудом теории шеринг-экономики.

Упорство в практике и взаимодействие с мировыми новаторами

Как говорил великий философ Жан-Поль Сартр, "существование предшествует сущности". И хотя концепция "всеобщего обмена" была предложена относительно недавно,  китайский бизнес-акселератор ToJoy следует базовому принципу этой теории вот уже более 30 лет, применяя его в процессах изучения бизнес-моделей, реализации глобальных проектов, привлечении капитальных, кадровых и рыночных ресурсов для формирования собственной глобальной платформы расширения возможностей предприятий, а также для развития собственного потенциала в вопросах создания компаний-единорогов.

Кроме спонсорской поддержки первой премии "GLASE" Award, направленной на поощрение теоретических исследований и создания инновационных бизнес-моделей экономики взаимопомощи, вклад компании ToJoy в размере 100 млн будет также использован для финансирования изысканий GLASE в области оценки уровня развития экономики совместного потребления в различных регионах земного шара.

Открывший 2020 год саммит Всемирного форума экономики совместного потребления в Пекине сродни весеннему бризу приподнял завесу над новым десятилетием развития шеринг-экономики. Компания ToJoy будет активно привлекать свои бизнес-партнеров и единомышленников из всех сфер к совместному построению экосистемы экономики "всеобщего обмена".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078821/ToJoy_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078822/ToJoy_2.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

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Компания ToJoy выделила 100 млн юаней на развитие концепции "всеобщего обмена"

News provided by

ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Jan 20, 2020, 20:41 ET