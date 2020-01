Компания ToJoy выделила 100 млн юаней на развитие концепции "всеобщего обмена"

Углубленный фокус, многосторонний анализ и всеобъемлющая экономика совместного потребления

Саммит привлек внимание экспертов Института экономики промышленности Китайской академии общественных наук, Школы гуманитарных наук и Школы обществознания Университета "Цинхуа", Школы бизнеса "Жэньминь" и Школы менеджмента при Сианьском транспортном университете. Нет никаких сомнений в том, что экономика совместного потребления на сегодняшний день уже стала всеобщей тенденцией развития международной экономики и центром внимания специалистов по социально-экономическому развитию.

Программа саммита была разделена на две основных секции, - "Экономика совместного потребления и развитие предприятий-единорогов" и "Эпоха большого обмена и расширенные вопросы теории экономики совместного потребления", - посвященных анализу общих аспектов шеринг-экономики с точки зрения практичности и инноваций. По мнению авторитетных экспертов, концепция "совместного потребления" соответствует базовым принципам марксизма и является инновационным практическим методом реализации этих принципов в контексте новой эпохи. Г-н Фань отметил, что шеринг-экономика не только способна дать стимул скоординированному региональному развитию, но и посодействовать в урегулировании международных торговых конфликтов.

Г-н Гэ, в свою очередь, подчеркнул, что в основе глобальной экономики совместного потребления лежит принцип устойчивого развития. Она является неизбежным результатом исторических процессов и способствует установлению взаимосвязей в аспектах знаний, навыков, средств и предпринимательской деятельности. Подобная экономическая модель может помочь в решении проблемы глобального устойчивого развития, что и послужило вдохновением для авторов книги The Age of Great Sharing (Эпоха большого обмена).

В ходе саммита состоялась презентация китайской версии труда Цзюнь Гэ The Age of Great Sharing, опубликованного издательством Tsinghua University Press. Англоязычное издание книги уже официально запущено в тираж. В ближайшем будущем книга будет переведена и на другие языки мира. По мнению многочисленных экспертов, предложенные Цзюнем Гэ принципы "открытого доступа к объектам интеллектуальной собственности за разумную плату, совместного использования региональных бизнес-возможностей, каналов капитала и брендинговых ресурсов и международных рынков" формируют прочный фундамент для концепции всеобщего обмена. Можно с уверенностью утверждать, что The Age of Great Sharing является фундаментальным трудом теории шеринг-экономики.

Упорство в практике и взаимодействие с мировыми новаторами

Как говорил великий философ Жан-Поль Сартр, "существование предшествует сущности". И хотя концепция "всеобщего обмена" была предложена относительно недавно, китайский бизнес-акселератор ToJoy следует базовому принципу этой теории вот уже более 30 лет, применяя его в процессах изучения бизнес-моделей, реализации глобальных проектов, привлечении капитальных, кадровых и рыночных ресурсов для формирования собственной глобальной платформы расширения возможностей предприятий, а также для развития собственного потенциала в вопросах создания компаний-единорогов.

Кроме спонсорской поддержки первой премии "GLASE" Award, направленной на поощрение теоретических исследований и создания инновационных бизнес-моделей экономики взаимопомощи, вклад компании ToJoy в размере 100 млн будет также использован для финансирования изысканий GLASE в области оценки уровня развития экономики совместного потребления в различных регионах земного шара.

Открывший 2020 год саммит Всемирного форума экономики совместного потребления в Пекине сродни весеннему бризу приподнял завесу над новым десятилетием развития шеринг-экономики. Компания ToJoy будет активно привлекать свои бизнес-партнеров и единомышленников из всех сфер к совместному построению экосистемы экономики "всеобщего обмена".

