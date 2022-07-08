Компания Vantage объявила о сотрудничестве с Supercar Blondie в рамках программы ESG

Базирующаяся в Дубае Алекс — популярный инфлюенсер с более 75 миллионами подписчиков в социальных сетях. Алекс любят прежде всего за ее веселые видео о суперкарах класса «люкс». Она присоединится к Vantage в Сардинии (Италия), где примет участие в экологической инициативе Extreme E's Blue Carbon по посадке морских водорослей в море, которая будет проведена на той же неделе, что и гонки Extreme E.

Это станет первым совместным проектом компании Vantage и Supercar Blondie в сфере ESG. Основное внимание в рамках этого партнерства будет уделяться стимулированию инноваций в производстве электромобилей, поощрению гендерного равенства и заострению внимания на проблеме изменения климата.

Собственная корпоративная программа Vantage в сфере ESG обусловлена стремлением сотрудников компании сделать наш мир лучше. Сотрудники в различных регионах уже на протяжении многих лет реализуют местные проекты в области ESG для своих местных сообществ, начиная с добровольческой работы и пожертвований и заканчивая сбором средств и образованием. Глобальная инициатива компании Vantage в области ESG формализует эти усилия, обеспечит дополнительную поддержку и координацию, а также позволит командам обмениваться ресурсами и идеями для достижения максимальной отдачи.

Это легло в основу принятого в феврале решения компании о спонсорстве McLaren MX Extreme E.

Кроме того, Vantage реализует ряд других программ ESG, включая всемирную кампанию донорства крови, сбор средств для беженцев и поддержку инициатив в области бесплатного финансового образования на развивающихся рынках в целях повышения финансовой грамотности и финансовой независимости.

Для руководства этой программой компания Vantage разработала пять руководящих принципов, а также назначила посла по вопросам ESG, который будет координировать реализацию программы и заботиться о том, чтобы все ресурсы обеспечивали максимально возможное воздействие в тех областях, которые больше всего волнуют общественность.

Посол по вопросам ESG компании Vantage София Старчевска (Sofiia Starchevska) отметила следующее: «Для нас ESG — это нечто большее, чем просто механизм или возможность для компаний и инвесторов. Каждый человек обязан вносить свой положительный вклад в мир, в котором мы живем. Мы стремимся сделать ESG частью нашей повседневной жизни, предоставив нашим сотрудникам возможность вносить вклад в реализацию проектов ESG и, в конечном счете, помогать тем сообществам, в которых они живут».

Директор по стратегии и торговым вопросам Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres) заявил следующее: «Мы рады поддержке Supercar Blondie, Софии и наших сотрудников на пути к реализации концепции ESG. Было ясно, что нам по-настоящему важно вносить вклад в мир, в котором мы живем, и запуск программы ESG вместе с нашим совместным проектом с Алекс позволяет консолидировать все эти усилия и поощрить участие. Воля, несомненно, есть. Борьба — это не более чем организация и мобилизация. Эти инициативы являются лишь началом, и нам с нетерпением хочется узнать, чего могут добиться эти коллективные действия».

Более подробная информация о нашей программе ESG представлена на сайте по адресу: https://www.vantagemarkets.com/esg/

Информация о компании Vantage

Vantage — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, а также сырьевыми товарами, индексами и акциями.

Компания ведет свою деятельность уже более 10 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает целую торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное торговое приложение, также более быстрой и простой в использовании платформы для торгов. Загрузите приложение Vantage в App Store или Google Play.

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SOURCE Vantage