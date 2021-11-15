Компания Vazyme сегодня размещает свои акции на Шанхайской фондовой бирже

Компания Vazyme, основанная в Нанкине в 2012 году, разрабатывает технологии и продукты, связанные с функциональными белками, включая энзимы, антигены и антитела, а также органические полимеры. Опираясь на свою собственную платформу разработки критически важных дженериков, компания успешно освоила такие сферы деятельности, как биологические исследования, диагностика in vitro и биомедицина. Vazyme — одно из немногих инновационных научно-исследовательских предприятий с возможностями независимой и управляемой разработки технологий культивирования и производства конечной продукции в Китае. Компания владеет более чем 200 типами рекомбиназ, полученными с использованием генной инженерии, и 1000 типами высокоэффективных антигенов и моноклональных антител. Кроме того, Vazyme имеет свыше 500 конечных продуктов, которые находят широкое применение в научных исследованиях, высокоэффективном секвенировании, диагностике in vitro, разработке фармацевтических препаратов и вакцин, а также, среди прочих областей, в целях ветеринарного карантина.

Имея за плечами многолетний опыт в сегменте молекулярно-биологических реагентов, компания Vazyme обладает значительными возможностями в плане научных исследований и итерации продуктов, усовершенствованной технической системой и прочно утвердившейся сбытовой сетью. Зарегистрировавшись на фондовой бирже, компания далее намеревается ускорить реализацию своих перспективных планов по расширению присутствия на международных рынках, предполагая внести вклад в непрерывное развитие мирового биотехнологического сектора.

На церемонии празднования успешного листинга на Шанхайской фондовой бирже председатель правления и учредитель компании Vazyme Цао Линь (Cao Lin) заявил: «Сегодняшний листинг имеет огромное значение для Vazyme. Мы работали над этим около 10 лет, на протяжении которых прикладывали все свои усилия и сталкивались со всевозможными трудностями. Компания Vazyme будет строго соблюдать без исключения все требования и правила, установленные для котирующихся на биржах компаний, постоянно совершенствовать свое управление, регулярно взаимодействовать с инвесторами и обеспечивать прозрачность своей компании в рамках нашей стратегической цели — внести вклад на благо общества и акционеров за счет устойчивого роста и повышения эффективности нашей работы».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1688018/image.jpg

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