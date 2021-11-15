Компания Vazyme сегодня размещает свои акции на Шанхайской фондовой бирже

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Vazyme

Nov 15, 2021, 18:42 ET

НАНКИН (Китай), 15 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- 15 ноября 2021 года компания Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. (далее "Vazyme") разместила свои акции на площадке STAR MARKET Шанхайской фондовой биржи под кодом 688105.

Vazyme goes public on Shanghai Stock Exchange today
Vazyme goes public on Shanghai Stock Exchange today

Компания Vazyme, основанная в Нанкине в 2012 году, разрабатывает технологии и продукты, связанные с функциональными белками, включая энзимы, антигены и антитела, а также органические полимеры. Опираясь на свою собственную платформу разработки критически важных дженериков, компания успешно освоила такие сферы деятельности, как биологические исследования, диагностика in vitro и биомедицина. Vazyme — одно из немногих инновационных научно-исследовательских предприятий с возможностями независимой и управляемой разработки технологий культивирования и производства конечной продукции в Китае. Компания владеет более чем 200 типами рекомбиназ, полученными с использованием генной инженерии, и 1000 типами высокоэффективных антигенов и моноклональных антител. Кроме того, Vazyme имеет свыше 500 конечных продуктов, которые находят широкое применение в научных исследованиях, высокоэффективном секвенировании, диагностике in vitro, разработке фармацевтических препаратов и вакцин, а также, среди прочих областей, в целях ветеринарного карантина.

Имея за плечами многолетний опыт в сегменте молекулярно-биологических реагентов, компания Vazyme обладает значительными возможностями в плане научных исследований и итерации продуктов, усовершенствованной технической системой и прочно утвердившейся сбытовой сетью. Зарегистрировавшись на фондовой бирже, компания далее намеревается ускорить реализацию своих перспективных планов по расширению присутствия на международных рынках, предполагая внести вклад в непрерывное развитие мирового биотехнологического сектора.

На церемонии празднования успешного листинга на Шанхайской фондовой бирже председатель правления и учредитель компании Vazyme Цао Линь (Cao Lin) заявил: «Сегодняшний листинг имеет огромное значение для Vazyme. Мы работали над этим около 10 лет, на протяжении которых прикладывали все свои усилия и сталкивались со всевозможными трудностями. Компания Vazyme будет строго соблюдать без исключения все требования и правила, установленные для котирующихся на биржах компаний, постоянно совершенствовать свое управление, регулярно взаимодействовать с инвесторами и обеспечивать прозрачность своей компании в рамках нашей стратегической цели — внести вклад на благо общества и акционеров за счет устойчивого роста и повышения эффективности нашей работы».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1688018/image.jpg

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www.vazyme.com

SOURCE Vazyme

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