Компания Wemade проводит ивенты в честь первой годовщины глобального запуска MIR4

Начиная с сегодняшнего дня (23-го числа) будут проводиться ивенты «Благословение божественного дракона», охота и посещение

Расширение взаимодействия с пользователями посредством проведения ивентов внутри официального сообщества MIR4

Презентация новых серверов только для NFT-персонажей, призванных создать приятную игровую среду

СЕУЛ (Южная Корея), 23 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Шедевральная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра MIR4 компании Wemade проведет ряд ивентов в честь первой годовщины своего глобального запуска.

Событие «Благословение божественного дракона» продлится один месяц начиная с сегодняшнего дня (23-го числа), и всем пользователям, у которых не получилось комбинировать такие предметы, как материалы дракона, камни духа и тома навыков, будет предоставлена возможность повторить попытку.

Wemade Holds the 1st Anniversary Event of MIR4 Global Service!

Участники ивента посещения смогут получить до двух билетов. Пользователи могут выбрать один самый ценный из предметов, которые они не смогли комбинировать, и повторить попытку.

Охотничий ивент будет проводиться в течение двух недель. Пользователи могут охотиться на монстров и собирать предметы для обмена «Камни Чинтамани», которые можно обменять на «Золотой сундук» через неигровых персонажей, имеющихся в каждом регионе.

При приобретении «Золотого сундука» они получат материалы для эпического дракона, эпическое снаряжение, различные билеты на призыв и коробку с сокровищами легендарного духа и магическими камнями.

Начиная с 6 сентября (вторник) пользователи, участвующие в ивенте посещения в течение двух недель, будут ежедневно получать «Коробку поддержки быстрого роста», которая может использоваться для более быстрого повышения уровня.

В официальном сообществе MIR4 будет доступно множество ивентов. Ивент «Мастер кастомизации» позволит участникам создавать любые изображения с помощью внутриигровой функции кастомизации. Будет проведен конкурс на 4 лучших изображения, но вознаграждения будут вручены всем пользователям, принявшим участие в голосовании.

На ивенте-сюрпризе будут предлагаться щедрые вознаграждения в соответствии с совокупным числом участников. Участники должны просто сделать снимок экрана объявления о первой годовщине, который будет отображаться в произвольном порядке в течение 3 дней.

MIR4 теперь имеет шесть новых серверов, доступ к которым получают только NFT-персонажи. Эти новые серверы создадут более приятную игровую среду для пользователей и повысят ценность NFT-персонажей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1883367/MIR4_image_final.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg

SOURCE Wemade