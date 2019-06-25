Компания ZTE заключила 25 коммерческих контрактов в сфере 5G

Китайский разработчик активно сотрудничает с 60 операторами по всему миру в сфере 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 25 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня сообщила о заключении 25 коммерческих контрактов 5G по всему миру и партнерстве с более чем 60 международными операторами в сфере 5G.

Опираясь на инновации в качестве драйвера дальнейшего развития, ZTE рассматривает 5G как основу своей стратегии. ZTE - крупнейший разработчик и участник глобального сообщества технологических исследований и стандартизации 5G. По данным инструмента рыночной аналитики IPlytics, ориентированного на анализ технологических тенденций и конкурентные позиции компаний в отрасли, по состоянию на 15 июня ZTE задекларировала 1 424 семейств патентов, имеющих существенное значение для стандарта 5G, и аналогичных патентных заявок, находящихся на рассмотрении Европейского института стандартов по телекоммуникациям (ETSI). По этому показателю предприятие занимает третье место в мире.

ZTE подала свыше 3 500 патентных заявок 5G, более 30 экспертов компании занимают ключевые позиции в международных стандартизационных организациях - от президента до докладчика. Компанией представлены более 45 000 научных работ, включая свыше 7 000 предложений по международным стандартам 5G NR/NexGenCore.

Компания ZTE, располагающая комплексным портфелем продуктов и решений, а также обширным опытом в сфере формирования сетей, принимает активное участие в развертывании коммерческих сетей 5G. Предприятие продолжает сохранять конкурентоспособность в технологической сфере, сотрудничая с партнерами в нисходящих и восходящих сегментах отрасли для продвижения коммерческого внедрения технологий 5G.

С точки зрения беспроводного доступа, полная линейка коммерческих продуктов 5G AAU от ZTE обеспечивает всеобъемлющее покрытие и полноценный функционал во всех сценариях 5G, позволяя оперативно создавать сети 5G посредством двурежимных базовых станций 5G для автономной и неавтономной архитектуры, мультимодальных базовых станций UBR, функций распределения спектра, решений UniSite и другого оборудования с упрощенным уровнем доступа. Разработанная компанией платформа IT BBU со сверхширокой пропускной способностью поддерживает мультимодальную сетевую конвергенцию и модернизацию с минимальными возможностями сетевого взаимодействия.

В аспекте опорных сетей, впервые представленное ZTE коммерческое решение 5G Common Core поддерживает унифицированную и полноценную конвергенцию 2G/3G/4G/5G/фиксированных сетей с полным доступом, а также 3GPP R15 SA и NSA, что позволяет операторам сокращать инвестиции на 40%.

Готовые к коммерческому использованию, гибкие универсальные продукты ZTE 5G Flexhaul обеспечивают широкомасштабное развертывание транспортных сетей 5G. По своей производительности с точки зрения сверхмалого времени задержки эти продукты заметно опережают конкурентов, а их технические спецификации для сверхточной временной синхронизации полностью соответствуют требованиях 3GPP, приближаясь к определению сети с "идеальной синхронизацией". Технология многомерного формирования и FEC нового поколения позволяют на 30% увеличивать расстояние передачи данных по сети 100G, заметно упрощая процесс развертывания cетей и сокращая расходы на их модернизацию.

В сфере разработки и внедрения терминалов 5G компания ZTE имеет опыт сотрудничества с 20 операторами по всему земному шару. В ассортименте терминальных решений 5G от ZTE представлены смартфоны, роутеры для использования в помещениях и на открытом воздухе, мобильные хот-споты, терминалы обработки данных и модули 5G и др. ZTE также предоставляет участникам различных отраслей индивидуальные модульные решения 5G. На Всемирном мобильном конгрессе в испанской Барселоне в феврале 2019-го китайский разработчик представил свой первый флагманский мобильный телефон 5G, Axon 10 Pro, возглавив процесс коммерческого внедрения мобильных телефонов нового стандарта. За первую половину текущего года ZTE Axon 10 Pro в версии 5G был представлен на рынках Китая, Германии, ОАЭ, Финляндии, Австрии и других стран. Официальные продажи устройства уже стартовали в Финляндии и ОАЭ.

ZTE помогает операторам создавать идеальные сети 5G на базе тройственной концепции, сочетающей в себе принципы "Greatness Lies in Simplicity" (гениальность в простоте), "Swiftness Is Invincible" (cкорость непобедима) и "Act Dynamically" (динамика в действии). В процессе формирования сетей компания учитывает четыре базовых арифметических операции: сложение, вычитание, умножение и деление.

Принцип вычитания ccылается на концепцию "Greatness Lies in Simplicity", предполагая создание минималистичных сетей, унификацию уровней сетевого управления, упрощение архитектуры аппаратного обеспечения на уровне доступа и обеспечение возможностей совместного использования оборудования.

Под сложением понимается повышение "коэффициента интеллекта" - или "IQ" сети, - что делает ее умнее и повышает конкурентоспособность сетевого оборудования.

Деление имеет отношение к разделению сценариев и использованию технологий сегментирования физических сетей на несколько виртуальных мобильных сетей, обслуживающих одновременно N-е количество клиентов в вертикали. Данный метод обеспечивает возможность повторного использования сетевых ресурсов и сокращения затрат на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание сети, одновременно урезая расходы, связанные с проведением прикладных испытаний, и повышая скорость сети.

Под умножением понимается межотраслевое взаимодействие в широком смысле. Данный принцип предполагает "умножение" сетей 5G в пределах различных вертикальных отраслей с возможностью управления 5G, создания БПЛА 5G, ДР/ВР и других сценариев. Технологическая аггрегация используется в качестве средства для комплексного слияния отраслей при одновременном преобразовании отраслевых активов в объект добавленной ценности для ИТ- и коммуникационных сетей. Подобный подход позволяет значительно скорректировать бизнес-модели для каждой вертикальной отрасли.

Учитывая активный спрос на прикладные сценарии 5G и изменение моделей взаимодействия бизнеса с экосистемой сетей нового поколения, ZTE вместе со своими партнерами осуществляет большое количество экспериментальных проектов в сфере прикладного применения 5G и продвижения межотраслевой интеграции и развития, активно поддерживает внедрение интеллектуальных портов, интеллектуальной производства, интеллектуальной безопасности и других прикладных сценариев в стремлении к совместному созданию здоровой и комплексной отраслевой экосистемы.

На сегодняшний день, ZTE сотрудничает с операторами и партнерами в вопросах создания моделей для прикладных сценариев 5G+ в более чем 15 отраслевых вертикалях. Компания заключила стратегические соглашения с 200 экосистемными партнерами для продвижения цифровой трансформации отрасли.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru , www.zte.com.cn.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margrete Ma)

Tел.: +86-755-26775189

Mоб. тел.: +86-13641437743

Email: ma.gaili@zte.com.cn

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SOURCE ZTE Corporation