Koncern GWM pořádá 8. technologický festival a oficiálně zveřejnil svou strategii do roku 2025

BAODING, Čína, 2. července 2021 /PRNewswire/ -- Dne 28. června 2021 se v technologickém centru automobilky HAVAL v čínském Pao-ting konala slavnostní konference pod názvem „GWM 2025 Global Launch Conference and the 8th Technology Festival Opening Ceremony". Koncern GWM oficiálně představil svou strategii, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2025 celosvětového prodeje 4 milionů vozidel ročně, z nichž 80 % budou tvořit vozidla na obnovitelné zdroje energie. Provozní příjmy by měly vzrůst na 600 miliard čínský jüanů a očekává se, že automobilka investuje až dalších 100 miliard do výzkumu a vývoje.