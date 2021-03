Konferencja IMPROVATE CleanTech & Renewable Energy: „Kraje, które nie dołączą do rewolucji na rzecz czystych technologii, zapłacą wysoką cenę"

Na tle ostatnich regionalnych porozumień energetycznych podpisanych przez Izrael w zeszłym tygodniu w Tel Awiwie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona czystej energii i recyklingowi. Podczas konferencji zaprezentowano rozwiązania technologiczne mające na celu zwiększenie produkcji energii odnawialnej w obliczu wyzwań związanych z globalnymi zmianami klimatycznymi.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: były prezydent Bułgarii Rosen Plevneliev, Jacques Ipongo Kumalela, sekretarz generalny ds. infrastruktury Demokratycznej Republiki Konga; Temenuzhka Petkova, minister energetyki Bułgarii; Nicholas Christodoulidis, kierownik wydziału spraw gospodarczych w ambasadzie Grecji w Izraelu, Job D. Masima, ambasador Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Reta Nega Alemu, ambasador Etiopii. W spotkaniu wzięli również udział czołowi światowi eksperci oraz najważniejsze izraelskie firmy technologiczne i innowacyjne z sektora czystych technologii i odnawialnych źródeł energii.

IMPROVATE Założycielka i przewodnicząca IMPROVATE Irina Nevzlin powiedziała: „Czysta energia jest jedną z najważniejszych kwestii w dzisiejszym świecie. Musimy dążyć do przyszłości wolnej od emisji dwutlenku węgla, jeśli chcemy obniżyć koszty energii, zatrzymać globalne ocieplenie i zapewnić istotne korzyści ekonomiczne dla krajów rozwijających się".

Dr Avi Luvchik , dyrektor ds. rozwoju biznesu w Capital Nature , firmie inwestycyjnej, która koncentruje się na przełomowych technologiach w obszarach zrównoważonego rozwoju, powiedział: „To, co łączy firmy z naszego portfolio, to fakt, że wszystkie z nich posiadają przełomowe technologie mogące zapewnić rozwiązania problemów, z którymi mierzymy się w tych dziedzinach".

Eitan Shmueli , dyrektor generalny firmy MayMaan , która tworzy nowe oblicze silnika spalinowego dzięki zmodyfikowanemu silnikowi tłokowemu Aquastroke, który wykorzystuje niedrogie, czyste i odnawialne paliwo pochodzące w 70% z wody i w 30% z etanolu: „Opatentowany system generuje moc i moment obrotowy porównywalny z silnikami diesla bez szkodliwych emisji i zmniejsza koszty eksploatacji do 50%. Naszym celem jest zastąpienie >>brudnych<< silników, zaczynając od generatorów, ciężarówek, lokomotyw i urządzeń przedłużających zasięg do wszystkich pojazdów elektrycznych".

Boaz Weizer , dyrektor generalny Chakratec , czołowego dostawcy rozwiązań w zakresie magazynowania energii opartych na opracowanej przez firmę innowacyjnej technologii koła zamachowego, powiedział: „Oferujemy rozwiązanie systemu magazynowania energii, który wzmacnia sieci w miejscach, w których chciałoby się stworzyć infrastrukturę szybkiego ładowania".

Daphna Nissenbaum , dyrektor generalna i współzałożycielka TIPA , przełomowej firmy zajmującej się technologią żywności, która toruje drogę do rozwiązania globalnego kryzysu opakowań plastikowych, powiedziała: „Pracujemy nad opakowaniem, które faktycznie naśladuje naturę i może zastąpić konwencjonalny plastik w pełni kompostowalnym rozwiązaniem, które ulegnie rozkładowi i biodegradacji i powróci do natury w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy, aby stać się nowym zasobem".

Jack Bigio , dyrektor generalny firmy UBQ Materials , która opracowała jedną z najbardziej obiecujących zaawansowanych technologii przekształcania odpadów, zmieniając odpady z gospodarstw domowych w pozytywny dla klimatu surowiec dla przemysłu wytwórczego, powiedział: „Zastępujemy tworzywa sztuczne na bazie kopalnej ropy naftowej i proponujemy bardzo konkurencyjny cenowo surowiec; to bardzo ważne, aby rynek się dostosował".

David Mayer , dyrektor generalny firmy Phinergy , która opracowała wyjątkową technologię metal-powietrze do wytwarzania i przechowywania energii wykorzystującą metale jako czyste źródło energii, powiedział: „Już sprzedajemy produkty będące zapasowymi źródłami energii dla infrastruktury krytycznej, a także realizujemy programy dla pojazdów elektrycznych we współpracy z trzema producentami aut w Indiach, w ramach których osiągamy podwójny, a nawet potrójny zasięg jazdy".

Gil Tomer , współzałożyciel i dyrektor ds. operacyjnych Airovation Technologies , wielokrotnie nagradzanej firmy będącej twórcą technologii wychwytywania dwutlenku węgla, której celem jest stawienie czoła globalnemu wyzwaniu, jakim jest emisja dwutlenku węgla, powiedział: Stworzyliśmy wysoce wydajny proces przekształcania dwutlenku węgla w wartościowy surowiec. Sprzedaż tych mineralnych produktów końcowych sprawia, że cały proces wychwytywania dwutlenku węgla jest ekonomicznie opłacalny, a w niektórych przypadkach nawet zyskowny".

Doron Tamir , współzałożyciel i dyrektor generalny firmy Luminescent Power , którego innowacyjna technologia energii słonecznej może produkować energię słoneczną 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku, przy niższych kosztach niż jakakolwiek inna technologia. Tamir powiedział: „Założenie dla kosztów energii fotowoltaicznej na rok 2050 wynosi 8 centów za kWh, co jest bardzo wysoką ceną, ale my w Luminescent możemy zrealizować to założenie za 5 centów, i to w 2025 roku. Oznacza to okres krótszy o 25 lat i lepszą cenę".

Dr. Ory Zik , dyrektor generalny firmy Qnergy , która wprowadza na rynek bezobsługowy generator prądu pomagający walczyć ze zmianami klimatycznymi i dostosowywać się do zmiennych warunków, powiedział: „Stale obniżamy nasze koszty, a więc i cenę. Nasz plan rozwoju jest więc skierowany na coraz większe rynki w miarę spadku naszych cen" - powiedział Zik.

Dana Hubner , wiceprezes ds. rozwoju biznesu WFI Group i specjalistka w dziedzinie uzdatniania wody, stwierdziła: „Triple-T firmy WFI zapewnia czyste, bezpieczne i przystępne cenowo odprowadzanie ścieków za pomocą przyjaznych dla środowiska rozwiązań, upraszczając obsługę, ograniczając potrzebny sprzęt, nakłady pracy i ilość osadu, co skutkuje oszczędnością na wydatkach operacyjnych i energii do 80%, niezależnością w zakresie odprowadzania ścieków i bezproblemowym ich zagospodarowaniem".

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=Tvb3h4I7hM4

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1473856/IMPROVATE.jpg

Źródło: IMPROVATE

SOURCE IMPROVATE