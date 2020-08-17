Конференция International Forum on One Korea: анализ перспектив для воссоединения нации на фоне глобальной пандемии, социальных потрясений и геополитических изменений

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Global Peace Foundation

Aug 17, 2020, 08:11 ET

Виртуальный форум по поиску возможностей для объединения корейского народа проходил при спонсорской поддержки организаций Global Peace Foundation, Action for Korea United и американского Alliance for Korea United  

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 15 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Д-р Мун Хён Джин (Hyun Jin Preston Moon) сегодня призвал США принять концепцию "принципиального объединения" за основу своей внешней политики в отношении Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, а также передать "корейскому народу пальму первенства" в вопросах обеспечения свободы и единства всех жителей полуострова.

International Forum on One Korea Explores Prospects for Reunification amid Global Pandemic, Social Upheavals and Geopolitical Realignments Keynote was Dr. Hyun Jin Preston Moon, author of national bestseller “Korean Dream: A Vision for a Unified Korea” and Founder and Chairman of the Global Peace Foundation.
International Forum on One Korea Explores Prospects for Reunification amid Global Pandemic, Social Upheavals and Geopolitical Realignments Keynote was Dr. Hyun Jin Preston Moon, author of national bestseller “Korean Dream: A Vision for a Unified Korea” and Founder and Chairman of the Global Peace Foundation.
International Forum on One Korea, held on August 15,2020, explores prospects for reunification amid global pandemic, social upheavals and geopolitical realignments. Leading Korea experts, policymakers, and civil society leaders examined new international circumstances and opportunities for advancing Korean reunification. Keynote was given by Dr. Hyun Jin Preston Moon, author of national bestseller “Korean Dream: A Vision for a Unified Korea” and Founder and Chairman of the Global Peace Foundation
International Forum on One Korea Explores Prospects for Reunification amid Global Pandemic, Social Upheavals and Geopolitical Realignments Keynote was Dr. Hyun Jin Preston Moon, author of national bestseller “Korean Dream: A Vision for a Unified Korea” and Founder and Chairman of the Global Peace Foundation.
International Forum on One Korea, held on August 15,2020, explores prospects for reunification amid global pandemic, social upheavals and geopolitical realignments. Leading Korea experts, policymakers, and civil society leaders examined new international circumstances and opportunities for advancing Korean reunification. Keynote was given by Dr. Hyun Jin Preston Moon, author of national bestseller “Korean Dream: A Vision for a Unified Korea” and Founder and Chairman of the Global Peace Foundation

"Со стратегической точки зрения Соединённым Штатам следует признать необходимость в принципиальном объединении как долгосрочном решении для сокращения ядерного оружия и обеспечения мира в регионе. Возглавляемый Южной Кореей процесс воссоединения нации требует экономической и геополитической поддержки, "примером которой можно по праву назвать план Маршалла после Второй мировой войны".

Д-р Мун Хён Джин обнародовал свое обращение в ходе International Forum on One Korea - международной онлайн-конференции, проходившей параллельно со встречами лидеров гражданского общества по случаю 75-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства в конце Второй мировой войны. Д-р Мун является основателем и руководителем организации Global Peace Foundation, выступившей одним из спонсоров конференции.

По словам учредителя американского фонда "Наследие" д-ра Эдвина Фёльнера (Edwin Feulner), сегодня Корея стоит на пороге важного переходного этапа. "Все чаще ученые и политологи, анализируя неудачи прошлых лет, отмечают, что воссоединение корейской нации - единственно верный и остро необходимый шаг для достижения прогресса", - подчеркнул он.

Ccылаясь на национальный бестселлер д-ра Муна "Корейская мечта", посвященный общим ценностям и культуре корейского народа, д-р Фёльнер отметил, что настало время вывести процесс единения нации за рамки правительственных переговоров и добиться поддержки самих корейцев.

В своей книге д-р Мун призывает к возрождению исходных принципов основания корейского государства как этического связующего звена, способного преодолеть разрыв между южнокорейскими консерваторами и сторонниками прогрессивных взглядов, а в конечном итоге - и между народами Северной и Южной Кореи.

Единая Корея, как новая нация, должна опираться на "прочный фундамент универсальных духовных принципов и моральных ценностей, - подчеркивает д-р Мун. -  Именно такие принципы и ценности формируют основу для истинной свободы. "Хонгик Инган" - стремление посвятить свою жизнь достижению всеобщего блага для человечества, - основополагающая философия корейского народа".

В конференции приняли участие ведущие корейские эксперты, политики и лидеры гражданского общества. Участники мероприятия под тематическим названием "Перестроение на фоне глобальных изменений: новые возможности для создания свободной и единой Кореи" обсудили новые пути достижения прогресса в вопросах единения корейской нации. Форум состоялся 15 августа 2020 года.

По мнению Ана Хо-Янга, бывшего посла Южной Кореи в США и текущего президента Университета северокорейских исследований, первым шагом к объединению нации является достижение национального консенсуса, основанного на ценностях свободы, демократии и прав человека, а также праве на свободу вероисповедания.

Г-н Ан подчеркнул, что фундаментом для воссоединения немецкой нации стало тесное партнёрство между президентом Бушем и канцлером Колем с общим пониманием нужд и стремлений всех задействованных в этом процессе народов.

Эксперты из США выразили серьезную озабоченность растущим ядерным потенциалом и закрытостью Северной Кореи для внешнего мира, отметив важную роль гражданского общества в преодолении разногласий между двумя Кореями.

"Кроме колоссальных рисков текущий кризис приносит и новые возможности: для радикального и окончательного отказа от оружия массового поражения на Корейском полуострове; для предоставления Китаю шанса сыграть конструктивную роль в качестве новой сверхдержавы; для приветствия народа Северной Кореи в мире ответственных наций и, в долгосрочной перспективе, для воссоединения корейского народа под управлением правительства, поддерживающего принципы свободы и демократии", - заявил экс-президент Института "Восток-Запад" д-р Уильям Паркер (William Parker).

Конференция проходила при спонсорской поддержке организаций Global Peace Foundation, Action for Korea United и американского Alliance for Korea United. Мероприятие стало первым из серии форумов, запланированных на осень 2020 года. Больше информации см. по ссылке www.globalpeace.org/international-forum-one-korea.

Контактная информация:
[email protected]
202 643 4733

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Zs4MwvDl3e8

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1228862/Global_Peace_Foundation_International_Forum_on_One_Korea.jpg

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http://www.globalpeace.org

SOURCE Global Peace Foundation

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