Koniec čakania: EcoFlow DELTA 2 prichádza do Európy

Nová domáca základná prenosná elektráreň je teraz k dispozícii v internetovom obchode EcoFlow a Amazone.

BERLÍN, 16. septembra 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, spoločnosť zaoberajúca sa ekologickými riešeniami v oblasti energetiky, dnes v internetovom obchode EcoFlow a Amazone uviedla na trh model DELTA 2. Zákazníci, ktorí si zakúpia novú prenosnú elektráreň počas prvého týždňa predaja, dostanú zadarmo vodotesnú tašku DELTA 2.

EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station

Zariadenie DELTA 2, ktoré bolo oficiálne predstavené na veľtrhu IFA 2022 začiatkom septembra, sa rýchlo dostalo do pozornosti v komunite IFA a bolo ocenené širšími médiami, vrátane CNN, Frandroid, Make Use Of a Techaeris. V pevnom presvedčení, že DELTA 2 je žánrovo výnimočný produkt, ktorý pozitívne ovplyvní spôsob, akým všetci žijeme, sa spoločnosť EcoFlow rozhodla vrátiť to spotrebiteľom.

„Prenosná elektráreň DELTA 2 je nevyhnutným zariadením pre každú modernú rodinu, najmä pri rastúcich nákladoch na energiu a častých poruchách siete," povedal Bruce Wang, generálny riaditeľ spoločnosti EcoFlow. „Jedným zo základných princípov spoločnosti EcoFlow je vrátiť to našim používateľom a životnému prostrediu poskytovaním spoľahlivých riešení obnoviteľnej energie čo najväčšiemu počtu domácností. Zariadenie DELTA 2 pre nás predstavuje ideálnu príležitosť, ako to urobiť."

DELTA 2 sa predáva za 1 199 EUR(1 099 GBP) a možno ho zakúpiť samostatne v internetovom obchode EcoFlow a Amazone, pričom sú k dispozícii aj balíčky vrátane dodatočnej batérie DELTA 2 Extra Battery a kombinácie prenosných solárnych panelov EcoFlow. Zákazníci, ktorí si od 16. do 23. septembra zakúpia zariadenie DELTA 2, získajú tiež zadarmo vodotesnú tašku DELTA 2 v hodnote 69 EUR (69 GBP).

V súvisiacich správach spoločnosť EcoFlow odhalila, že používanie LFP batérií v zariadeniach DELTA 2 sa zopakuje aj v budúcom vývoji produktov spoločnosti a že v nadchádzajúcich mesiacoch bude uvedená na trh nová séria prenosných elektrární poháňaných LFP batériami.

„LFP batérie sú stabilnejšou a trvanlivejšou alternatívou k tradičným batériám, ktoré predstavujú hlavný vývoj v energetickom sektore," povedal Wang. „Spoločnosť EcoFlow je jednou z prvých v tomto odvetví, ktoré sa zaviazali využívať LFP batérie, keďže naším cieľom je poskytnúť moderným rodinám väčšiu energetickú nezávislosť, aby sme mohli čeliť rastúcej energetickej neistote."

O spoločnosti EcoFlow

EcoFlow je spoločnosť zaoberajúca sa riešením prenosného napájania a obnoviteľnej energie. Od svojho založenia v roku 2017 poskytuje spoločnosť EcoFlow, prostredníctvom svojich prenosných generátorov a ekologického príslušenstva, pohodlný život zákazníkom na viac ako 100 trhoch. Poslaním spoločnosti EcoFlow je vytvorením tichých, ľahších a obnoviteľných batérií s dlhšou životnosťou vymyslieť spôsob, akým svet získa prístup k energii. Výrobky spoločnosti EcoFlow sú v súčasnosti dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch Európy a predáva ich viac než 800 miestnych maloobchodných predajcov.

