KONKA, la marque chinoise d'appareils électroménagers, poursuit sa coopération afin d'identifier de nouvelles possibilités de développement mondial

Le marché chinois de la télévision couleur se tasse à l'heure actuelle. Pays de la région Moyen-Orient et Afrique fortement peuplé, l'Égypte, dont le marché est dynamique et les coûts de main-d'œuvre faibles, suscite l'intérêt de nombreuses entreprises chinoises d'électroménager. Cette fois-ci, KONKA a adopté un nouveau modèle d'exploitation au niveau local, en intégrant rapidement ce marché grâce à la qualification de la production industrielle et au réseau de vente de HOHO, déjà matures. « La stratégie de développement différenciée constitue la plus grande valeur ajoutée pour KONKA en vue d'investir le marché africain et d'élargir ses horizons », a déclaré Chang Dong, le président adjoint de KONKA Group Co., Ltd.

KONKA ne garde pas seulement un œil sur le marché égyptien, mais sonde également d'autres marchés d'importance en Afrique. La coentreprise peut fabriquer localement plus de 50 % des produits phares. Lorsque le fonctionnement et le développement des marchés se stabiliseront, l'influence de KONKA pourrait s'étendre au Moyen-Orient, en Afrique et même dans la région euro-américaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/963410/KONKA_cooperation_Egypt.jpg

SOURCE KONKA