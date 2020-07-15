Конкурс 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE мотивирует студентов на создание инноваций

Студенческие команды приглашаются к участию в международном конкурсе ИИ-алгоритмов

Призовой фонд в размере 158 000 долл. США будет распределен следующим образом: 30 000 долл. США за первое место, 15 000 за второе, 10 000 - за третье и 2 000 долл. США в качестве поощрительного приза.

Бесценная возможность поучиться у международных экспертов в области ИИ и алгоритмов.

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 15 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Студенты вузов из всех уголков земного шара могут испытать свои навыки в сфере написания ИИ-алгоритмов на мировой арене в ходе конкурса 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE, стартовавшего 8 июля.

В организованном компанией Huawei соревновании примут участие студенческие команды, желающие создавать решения для проблем, стоящих перед современной индустрией ИИ-технологий. Конкурс направлен на воспитание нового поколения специалистов в данной отрасли.

Комментируя начало состязания, президент подразделения потребительских облачных сервисов Huawei Consumer Business Group Чжан Пинань (Zhang Ping'an) отметил: "Сегодня экосистема HMS уже объединяет миллионы талантливых разработчиков. Но мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся формировать новое поколение перспективных специалистов, которые продолжат непрерывный процесс создания ИИ-инноваций. Поставленные перед конкурсантами задачи тесно связаны с нашей повседневной жизнью. В процессе их решения участники состязания смогут приобщиться к нашим усилиям по созданию взаимосвязанного мира интеллектуальных технологий".

На первом этапе конкурса все команды-участники будут разделены на две группы по направлениям "машинное обучение" или "компьютерное видение". Результаты предварительного раунда соревнований будут подаваться участниками и оцениваться в режиме реального времени. 15 команд из каждого направления, получивших высший балл, продолжат соревнования на финальном этапе, в ходе которого конкурсанты будут непрерывно оптимизировать свои алгоритмы, состязаясь друг с другом на время. Победители конкурса станут истинными претендентами на звание будущих экспертов отрасли.

Для победителей и финалистов конкурса предусмотрены следующие призы и награды:

возможность поучиться у ведущих специалистов в сфере ИИ-алгоритмов из всех уголков земного шара, входящих в состав конкурсного жюри

Продвижение команд-победителей на международной арене

Шанс дать мощный старт собственной карьере в мире ИИ и информационных технологий с помощью программы Huawei Shing-Star .

. Призовой фонд в размере 158 000 долл. США, который будет распределен следующим образом: 30 000 долл. США за первое место, 15 000 за второе, 10 000 - за третье и 2 000 долл. США в качестве поощрительного приза.

Компания Huawei провела прямую Интернет-трансляцию по случаю Церемонии открытия 2020 DIGIX AI GLOBAL CHALLENGE. В ходе онлайн-мероприятия, состоявшегося в 9:00 утра (UTC+1) в среду, 8 июля, организаторы конкурса познакомили команды участников с их перспективами, а также поприветствовали приглашенных докладчиков из ведущих вузов и научных организаций мира. Члены жюри, в состав которого входят около 20 ведущих международных специалистов по вопросам ИИ-алгоритмов, готовы оказать профессиональную поддержку участникам конкурса.

Среди экспертов-консультантов соревнований - профессор Нанкинского университета и иностранный член-корреспондент Европейской академии Чжоу Чжихуа (Zhi-Hua Zhou), профессор Технологического института Джорджии и один из руководителей программы AAAI 2019 Паскаль Ван Хентенрик (Pascal Van Hentenryck), профессор Римскjuj университета "Ла Сапиенца" и руководитель программы ECAI 2020 Джузеппе Де Джакомо (Giuseppe De Giacomo).

Как принять участие в конкурсе

Все заинтересованные разработчики должны до 20 сентября 2020 года зарегистрироваться на платформе HUAWEI Developers через веб-сайт https://developer.huawei.com/consumer/en/ , а также пройти регистрацию индивидуально или в качестве команды из трех участников на веб-сайте 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE - - https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/101592649207348035 .

Конкурс будет проходить в два этапа:

Регистрация и предварительный этап (8 июля - 20 сентября): команды будут состязаться друг с другом по двум разным направлениям.

(8 июля - 20 сентября): команды будут состязаться друг с другом по двум разным направлениям. Финал (конец октября): 15 лучших команд в каждом направлении предварительного этапа выйдут в финальный раунд, в ходе которого их разработки будут оценивать эксперты сферы ИИ из всех уголков земного шара.

SOURCE Huawei