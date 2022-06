Konkurs Apps UP powraca z nagrodami pieniężnymi wartymi ponad 1 mln USD

„Konkurs odbędzie się już trzeci rok z rzędu – powiedział Wang Yue, prezes działu Consumer Cloud Service Application Ecosystem w Huawei, podczas wydarzenia inauguracyjnego. - Huawei liczy na to, że połączenie umiejętności programistów z całego świata pozwoli na opracowanie inteligentnych aplikacji i stworzenie nowych doznań w obrębie urządzeń Huawei, po które sięgnie jeszcze większa liczba konsumentów na świecie – kształtujmy cyfrową przyszłość już teraz".

W konkursie Apps Up 2022 znajdzie się siedem kategorii nagród podzielonych na 5 regionów

Konkurs rozpocznie się jednocześnie w Europie, Azji-Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej, Bliskim Wchodzie i Afryce oraz Chinach. Będzie on podzielony na następujące etapy: rejestracja i przyjmowanie zgłoszeń, faza wstępna, etap publicznej ewaluacji oraz regionalne finały.

Nagrody przyznane będą w kategoriach Best App (najlepsza aplikacja), Best Game (najlepsza gra), Best Social Impact App (najlepsza aplikacja wywierająca wpływ na społeczeństwo), All-Scenario Coverage (rozwiązania uwzględniające wszystkie scenariusze zastosowania), Tech Women's Award (nagroda dla kobiet z branży technologicznej). W regionie Chin w tym roku dodatkowo znajdzie się kategoria Best Huawei Mobile Services (HMS) Innovation Award (dla najlepszej innowacji), w której nagrodzeni zostaną wybitni programiści-studenci tworzący innowacyjne rozwiązania bazujące na efektywnym zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Z myślą o lokalizacji ekosystemu HMS specjalne nagrody przygotowano również dla innych regionów, w tym Best Arabic App (najlepsza aplikacja w krajach arabskich) dla regionu Bliskiego Wschodu i Afryki, Best Game Innovation Award (najlepsza innowacja w grach) dla regionu Ameryki Łacińskiej oraz AppGallery Rising Star App (wschodząca gwiazda aplikacji w AppGallery) w regionie Azji-Pacyfiku.

W konkursie Apps Up 2022 na uczestników czekają nowe i kuszące zachęty

W tym roku uczestnicy konkursu mogą liczyć na szereg kuszących zachęt, w tym vouchery na usługi bezserwerowe z AppGallery Connect.

Huawei w ramach realizowanej strategii Seamless AI (efektywna sztuczna inteligencja) wydała szereg nowych funkcji w HMS, które znajdują zastosowanie na rozmaitych urządzeniach, i cały czas podnosi jakość doznań zapewnianych przez sztuczną inteligencję w różnych scenariuszach użycia.

Ekosystem HMS Huawei cały czas będzie sprzyjał pracy programistów. Apps UP, jako jedna z wielu dostępnych platform dla programistów, która dołączyła do ekosystemu HMS, zainspiruje ich do tworzenia przełomowych aplikacji i usług bazujących na sztucznej inteligencji w kilku różnych obszarach zastosowania dla użytkowników na całym świecie.

HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services należy do Huawei Consumer Business Group i realizuje misję dostarczania całościowych rozwiązań mobilnych dla użytkowników w różnych miejscach świata. Na dzień 31 grudnia 2021 r. z HUAWEI Mobile Services korzystało 730 mln użytkowników z przeszło 170 państw, ułatwiając sobie życie dzięki inteligentnym rozwiązaniom stworzonym na urządzenia Huawei.

