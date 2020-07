Konkurs HUAWEI HMS App Innovation Contest nabiera globalnego zasięgu z pulą nagród o wartości 1 miliona dolarów

W tym inauguracyjnym konkursie autorzy zgłoszeń z całego świata będą rywalizować z innymi doświadczonymi deweloperami w tworzeniu innowacyjnych aplikacji, które poprawiają codzienne życie i pomagają w załatwianiu codziennych spraw. Konkurs Apps UP jest platformą dla deweloperów pochodzących z każdego z pięciu regionów objętych konkursem (Europa, region Azji i Pacyfiku, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Łacińska i Chiny), która stanowi szansę na pokazanie umiejętności i wprowadzenie innowacji.

Środowisko HMS Core integruje funkcje Chipset-Device-Cloud opracowane przez Huawei i zapewnia deweloperom podstawowe funkcje, takie jak Machine Learning Kit (funkcja uczenia maszynowego), HiAi (funkcja sztucznej inteligencji), AR Engine (funkcja rzeczywistości rozszerzonej) i wiele innych. Deweloperzy mogą łatwo uzyskać bezpośredni dostęp i globalną dystrybucję na wszystkie urządzenia poprzez integrację swoich aplikacji ze środowiskiem HMS Core.

Przy nieustannym rozwoju sklepu AppGallery i jego pozycji w pierwszej trójce światowych sklepów z aplikacjami, zwycięzcy konkursu Apps UP otrzymają szansę na promowanie swoich aplikacji w HUAWEI AppGallery, udostępniając je setkom milionów użytkowników z ponad 170 krajów i regionów w połączeniu z możliwością czerpania korzyści z AppGallery Connect, otwartej platformy aplikacji mobilnych, która pomaga deweloperom wprowadzać innowacje i prowadzić skuteczne działania.

Nagrody i inne korzyści również obejmują:

nagrody pieniężne o łącznej wartości 1 miliona dolarów, ufundowane przez Shining-Star Program, przyznawane w następujących kategoriach: Najlepsza aplikacja, Najlepsza gra, Aplikacja o największym wpływie społecznym, Najpopularniejsza aplikacja, Wyróżnienie,

możliwość konkurowania na skalę globalną i pokazania umiejętności technicznych z wykorzystaniem wiodącego środowiska HMS Core,

rozmowy z ekspertami i członkami jury konkursu Apps UP,

bezpłatny dostęp do wydarzeń, kursów i certyfikacji dla deweloperów Huawei.

Z okazji rozpoczęcia konkursu, Huawei zorganizowała wirtualne wydarzenie na żywo we wtorek, 30 czerwca o godz. 12:00 UTC+1, w celu przedstawienia oferty dla deweloperów. Wydarzenie to zainaugurowało globalny konkurs i było okazją do wysłuchania prelekcji Zhanga Ping'an, prezesa Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, deweloperów popularnych aplikacji i ekspertów HMS Core.

Przykłady integracji ze środowiskiem HMS Core przedstawione podczas tego wydarzenia obejmują aplikację do rysunku Sketch AR, wykorzystującą funkcję HiAI w celu zaoferowania inteligentnej aplikacji do tworzenia sztuki wirtualnej. Innym przykładem jest aplikacja StorySing, integrująca funkcję Machine Learning Kit i rozpoznawanie obrazu oraz funkcję OCR opartą na HUAWEI HiAI, do przekładania popularnych książek dla dzieci na język migowy, pozwalając dzieciom głuchym na obcowanie z tymi historiami.

Komentując rozpoczęcie Konkursu Apps UP, Zhang Ping'an powiedział „Liczba utalentowanych deweloperów korzystających z ekosystemu HMS Core rośnie. Praca, jaką wykonują deweloperzy ma ogromne znaczenie dla wielu dziedzin życia codziennego. Poprzez aplikacje, które tworzą, dają nam możliwość bezproblemowego poruszania się po otaczającym nas świecie. W Huawei, pragniemy zaprosić deweloperów do współpracy przy budowaniu lepszej przyszłości i przeniesieniu swoich pomysłów w rzeczywistość z wykorzystaniem HMS Core oferowanym przez Huawei Mobile Services".

Jak się zgłosić?

W celu zgłoszenia się do konkursu, uczestnicy muszą założyć konto na oficjalnej stronie https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup pomiędzy 30 czerwca a 30 sierpnia 2020, samodzielnie lub jako zespół liczący do trzech osób. Wszystkie aplikacje muszą być opracowane z uwzględnieniem integracji z HMS Core i przekazane za pośrednictwem oficjalnej strony do godziny 18:00 UTC+8 30 sierpnia 2020 r., po czym jury składające z lokalnych ekspertów branży oceni każde zgłoszenie pod względem wartości społecznej, biznesowej, doświadczenia użytkownika i oryginalności.

Następnie, w ramach etapu publicznej oceny, najlepsze 20 aplikacji z każdego regionu zostaną udostępnione do pobrania z oficjalnej strony konkursu lub sklepu AppGallery od 21 września aż do finału konkursu w październiku.

Jesteś gotowy na wykorzystanie potencjału świata aplikacji z Huawei? Więcej informacji znajduje się na stronie https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup .

#HMSInnovateforall

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198991/USD_1_Million_Innovation.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198993/Zhang_Ping_an_President.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198992/Innovation_digital_inclusion.jpg

