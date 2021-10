Конкурс инновационных приложений Huawei HMS 2021 завершен: начало гармоничной жизни с ИИ

Список лауреатов премии: страстные исследователи гармоничной жизни с искусственным интеллектом

Среди семи наград, врученных в китайском регионе конкурса в этом году, награда Best App была присуждена Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes и Tide. Титул за приложение, имеющее наибольшее социальное воздействие (Best Social Impact App), был присвоен Meditation Planet, Colorfulclouds и Dnurse, а PVZ2, Jade Dynasty и Eclipse получили награду за лучшую игру (Best Game). Enjoying FM была удостоена премии All-Scent Coverage Award, а награда Best HMS Core Innovation Award присуждена за лучший проект в области Travel Assistant и AR Words. И, наконец, проект AR Dinosaur World завоевал награду в номинации Tech Women's Award, а Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad и Legends of the Condor Heroes получили поощрительную премию.

5-звездочные приложения в пяти регионах конкурса: демонстрация передовых инноваций

Приложение Tide, победившее в номинации «Лучшее приложение» (Best App) в Китае, интегрировано с экосистемой HUAWEI HiCar в целях внедрения Интернета транспортных средств (IoV). Кроме того, оно использует комплект HMS Core Health Kit, помогающий пользователям улучшить качество сна и вести более здоровую жизнь.

В этом году на конкурсе были представлены три новые награды, включая премии All-Scenario Coverage Award, Tech Women's Award и Best HMS Core Innovation Award. Enjoying FM, победитель в номинации All-Scenario Coverage Award, работает с экосистемой HUAWEI HiCar, предоставляя пользователям первоклассные возможности для развлечений в автомобиле, обеспечивающие бесперебойную передачу аудиосигналов между устройствами. Шэнь Цю (Shen Qiu), разработчик компании AR Dinosaur World, получившая премию Tech Women's Award, использовала свои женские качества для соединения веселья и знаний, помогая зажечь воображение детей и побуждая их к исследованию мира. Travel Assistant и AR Words, победители в номинации HMS Core Innovation Award, интегрировали Awareness Kit, Ads Kit, ML Kit и AR Engine для обеспечения более интеллектуальных, более удобных и качественно новых интерфейсов для пользователей.

Конкурентные регионы за пределами Китая также представили ряд выдающихся приложений, нацеленных на решение человеческих и социальных проблем. Одним из таких приложений является Plano — Parental Control из азиатско-тихоокеанского конкурсного региона, способствующее защите детских глаз. К числу других значимых работ относятся приложение Go Zero Waste из европейского конкурсного региона, посвященное сохранению ресурсов и защите окружающей среды, приложение Blind Assistant из ближневосточно-африканского конкурсного региона, помогающее слабовидящим пользователям распознавать изображения и тексты, а также приложение Mujer Ingeniera из латиноамериканского конкурсного региона, целью которого является стимулирование женщин к избранию карьеры в инженерно-технической сфере.

К концу сентября 2021 года число разработчиков в экосистеме Huawei достигло 5,1 миллиона, а число приложений, интегрированных с HMS Core, превысило 173 тысячи. С официальным запуском HMS Core 6 продолжается процесс внедрения передовых технологий, охватывающих многие области, а также модернизация существующих функций и сервисов с целью обеспечить единообразие пользовательского интерфейса для межплатформенных и межмодульных приложений. Мы продолжим проводить и поддерживать различные конкурсы разработчиков и программу Shining Star, чтобы стимулировать участие разработчиков по всему миру в экосистеме HMS и помочь им в разработке инноваций, направленных на создание более рациональной и удобной цифровой жизни по всем сценариям.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1668898/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1668899/image_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1668900/image_3.jpg

SOURCE Huawei