Konkurs na zastosowanie technologii blockchain Klaytn Horizon przyjmuje zgłoszenia od deweloperów z całego świata

Uczestnicy mogą zgłosić się do udziału w pojedynkę lub zespołowo bez limitu liczby członków zespołu. Aplikacje BApp mogą służyć dowolnej branży, od treści po rozrywkę, opiekę zdrowotną, finanse, handel, płatności, styl życia, technologię itp. Pula nagród w konkursie obejmuje 1 000 000 USD pod postacią tokenu Klaytn KLAY. Nagrody trafią do 15 zespołów w 4 różnych kategoriach. W kategorii 1 (pierwszych pięć zespołów) każdy zespół otrzyma 100 000 dolarów, w kategorii 2 (drugich pięć zespołów) i 3 (kolejnych pięć zespołów) zespoły otrzymają odpowiednio 50 000 i 30 000 dolarów każdy. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni pod koniec listopada. Partnerzy usług Klaytn zasiądą w jury konkursu.

Pierwsza sesja pytań AMA (Ask Me Anything) dotycząca konkursu Klaytn Horizon odbyła się we wtorek, 8 października o 21:00 (czas GMT+9) na oficjalnym kanale społeczności deweloperów Dapp.com w serwisie Telegram (https://t.me/dapp_com_dev). Annie Huang, liderka społeczności programistów Dapp.com dołączyła do zespołu Klaytn w udzielaniu wsparcia technicznego i odpowiedzi na pytania dotyczące zgłoszeń uczestników.

– Klaytn z zaangażowaniem zapewnia szeroki wachlarz codziennych usług na bazie technologii blockchain na potrzeby użytkowników – skomentował Jason Han, główny dyrektor wykonawczy Ground X, który prowadzi rozwój platformy Klaytn. – Mamy nadzieję, że wielu deweloperów przyłączy się do działań Klaytn w zakresie popularyzacji technologii blockchain – dodał dyrektor.

Druga sesja AMA Klaytn będzie miała miejsce 23 października. Dokładny czas sesji zostanie ogłoszony na oficjalnym profile Klaytn w serwisie Twitter pod adresem https://twitter.com/klaytn_official. Pytania można kierować pod adres klaytnhorizon@klaytn.com.

O Klaytn (https://www.klaytn.com/)

Klaytn to międzynarodowa, publiczna platforma technologii blockchain opracowana przez Ground X, oddział zależny wiodącego przedsiębiorstwa internetowego Kakao z Korei Południowej zajmujący się technologią blockchain. Klaytn to platforma blockchain skupiająca się na usługach zapewniająca intuicyjne środowisko programowania i przyjazny użytkownikom interfejs. Platforma umożliwia tworzenie realistycznych zastosowań na dużą skalę od ręki, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą w pełni wykorzystać usługi bez doświadczenia z technologią blockchain czy kryptowalutami.

https://medium.com/klaytn

https://twitter.com/klaytn_official

https://www.facebook.com/klaytn.official/

https://www.linkedin.com/company/klaytn

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1009512/Klaytn_Horizon_competition.jpg

SOURCE Klaytn