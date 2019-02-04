Коннектикутские организаторы международного инвестиционного конкурса с бюджетом в 5 млн долл. США объявили о начале приема заявок от стартапов

Организаторы VentureClash 2019 анонсировали новый этап состязания - конкурс-презентацию проектов в Тель-Авиве

РОКИ-ХИЛЛ (ROCKY HILL), Коннектикут, 4 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Организация Connecticut Innovations (CI), коннектикутское агентство по стратегическим венчурным инвестициям, ведущий источник финансовой и другой поддержки инновационных развивающихся компаний восточного побережья, сегодня сообщила о начале приёма заявок на участие в VentureClash . Проводящийся уже четвертый год подряд VentureClash представляет собой международный инвестиционный конкурс с бюджетом в 5 млн долл. США, ориентированный на начинающие компании Коннектикута, специализирующиеся на цифровом здравоохранении, финансовых, страховых технологиях и решениях для Четвертой промышленной революции.

Призовой фонд

Общий инвестиционный призовой фонд конкурса составляет 5 млн долл. США, а размер главной премии равен 1,5 млн долл. США. Оставшиеся 3,5 млн будут распределены судейским жюри в день проведения конкурса.

Заявки

VentureClash начинает первый раунд приема заявок, который продлится с 1 февраля по 7 июня 2019 года. По результатам двух отборочных раундов около 10 компаний будут приглашены на финал конкурса в Коннектикуте, где смогут лично сразиться за инвестиционные премии. Независимое жюри определит победителей VentureClash 2019.

Критерии участия

В конкурсе могут участвовать компании, которые:

Осуществляют деятельность не менее 12 месяцев

Располагают базой клиентов, оплачивающих их услуги или активно тестирующих продукцию претендента

Имеют веские бизнес-основания для открытия собственного представительства в Коннектикуте (данное условие распространяется как на отечественные, так и на международные компании)

Специализируются на сферах цифрового здравоохранения, финансовых, страховых технологиях и решениях для Четвертой промышленной революции (включая экологически устойчивые материалы и ресурсы)

Кроме традиционной питч-сессии в этом году организаторы VentureClash проведут конкурс-презентацию проектов, которая состоится в четверг, 23 мая 2019 года, в Тель-Авиве. На мероприятия будут приглашены перспективные израильские компании, которые смогут сразиться за инвестиционный фонд Connecticut Innovations в размере 500 000 долл. США, место в полуфинале VentureClash 2019 и субсидию в 5 000 долл. США на посещение Коннектикута в августе этого года. Заявки на участие в конкурсе-презентации в Тель-Авиве принимаются до пятницы, 15 марта 2019 года.

«В израильской столице наблюдается высокая концентрация быстро развивающихся стартапов, - прокомментировал генеральный директор Connecticut Innovations Мэтт МакКу (Matt McCooe). - За последние несколько лет многие израильские компании выходили в полуфинал и финал нашего конкурса. В этом году VentureClash лично отправляется в Тель-Авив, чтобы встретиться с предприятиями, готовыми выйти на американский рынок».

Для получения дополнительной информации относительно квалификаций, требований, инструкций и процесса подачи заявок посетите веб-сайт www.ventureclash.com .

О конкурсе VentureClash

Конкурс VentureClash, организуемый и управляемый компанией Connecticut Innovations, представляет собой глобальное венчурное соревнование среди начинающих и перспективных компаний. Конкурс, впервые проведенный в 2016 году, идентифицирует предприятия с высоким потенциалом развития в отраслях цифрового здравоохранения, финансовых, страховых технологий и индустрии 4.0, которые имеют шанс побороться за инвестиционный призовой фонд в размере 5 млн долл. США. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.ventureclash.com .

О компании Connecticut Innovations

Connecticut Innovations (CI) - - коннектикутское агентство по стратегическому венчурному инвестированию и ведущий источник финансовой, а также другой поддержки инновационных развивающихся компаний. CI предоставляет венчурный капитал и стратегическую поддержку начинающим технологическим предприятиям; финансовое содействие в вопросах инноваций и сотрудничества; а также связи с развитой сетью партнеров и профессионалов. Для получения более подробной информации посетите www.ctinnovations.com .

Контактная информация:

Лорен Кармоди (Lauren Carmody)

директор по маркетинговым коммуникациям

Тел.: (860) 258-7829

Email: lauren.carmody@ctinnovations.com

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