O novo relógio "Mars Conqueror Mk3 Fighter" aponta para o futuro: por isso o design futurista, com um toque militar claramente tangível. A hora terrestre é complementada neste relógio pelo ponteiro de 24 horas, enquanto o movimento "marciano" inventado por Konstantin Chaykin mostra precisamente a hora marciana.

Um módulo funcional criado inteiramente na Rússia pela fábrica Konstantin Chaykin. As complexidades da mecânica do "Mars Conqueror Mk3 Fighter" são demonstradas pelo fato de o módulo funcional ser composto de 125 partes separadas, cada uma meticulosamente processada e finalizada à mão em total conformidade com as tradições da alta horologia.

O primeiro relógio de aviador marciano da história

O relógio "Mars Conqueror Mk3 Fighter" olha para o futuro, e é por isso que seu design tem as formas futuristas da frota espacial marciana, como imaginadas e projetadas por Konstantin Chaykin. No caso brutal e ao mesmo tempo ergonômico do design trapezoidal dinâmico, que é dominado por bordas triangulares, há um painel fixo ao estojo por 24 parafusos funcionais, semelhante à trava de amarração de um sistema de ancoragem de naves espaciais.

Os relógios da primeira edição são de titânio, tradicionalmente percebidos como aeronaves e materiais espaciais, o que é da melhor forma coerente com o propósito e a funcionalidade do novo relógio. Serão liberadas apenas 8 unidades.

O relógio "Mars Conqueror Mark3 Fighter" está equipado com calibre automático K.15-0, com indicador da hora local da Terra, indicador de segundo fuso horário (UTC) com ponteiro central de 24 horas, hora de Marte (MCT) e indicador de modo da coroa funcional (bobina). Existem duas coroas verticais com funcionalidade exclusiva definidas no estojo de titânio criado por Konstantin Chaykin, com pulseira de couro preto legítimo com costura e forro alaranjados.

