Konstantin Chaykin: Lancement de la nouvelle montre Mars Conqueror Mk3 Fighter

La nouvelle montre « Mars Conqueror Mk3 Fighter » est tournée vers l'avenir - d'où son design futuriste, agrémenté d'une touche militaire claire et nette. L'heure terrestre est complétée dans cette montre par l'aiguille qui indique les 24 fuseaux horaires, tandis que le mouvement de roue « martien » inventé par Konstantin Chaykin fournit l'indication précise de l'heure martienne.

Un module fonctionnel entièrement créé en Russie par la manufacture Konstantin Chaykin. La complexité de la mécanique horlogère de la « Mars Conqueror Mk3 Fighter » est illustrée par le fait que le module fonctionnel est composé de 125 pièces distinctes, chacune étant minutieusement traitée et finie à la main, dans le respect des traditions de la haute horlogerie.

La première montre d'aviateur martien de l'histoire

La montre « Mars Conqueror Mk3 Fighter » est tournée vers l'avenir. C'est pourquoi on retrouve dans son design les formes futuristes de la flotte spatiale martienne telles qu'imaginées et conçues par Konstantin Chaykin. Dans le boîtier à la fois brut et ergonomique d'un design dynamique et trapézoïdal, dominé par des bords triangulaires, se trouve une lunette fixée au boîtier par 24 vis fonctionnelles, qui évoque la fermeture d'un système d'amarrage d'un vaisseau spatial.

Les montres de la première édition sont en titane, un métal traditionnellement perçu comme un matériau pour l'aéronautique et l'espace, qui correspond au mieux à l'objectif et à la fonctionnalité de la nouvelle montre. Seules huit pièces seront commercialisées.

La montre « Mars Conqueror Mark3 Fighter » est équipée du calibre automatique K.15-0 comprenant un indicateur de l'heure terrestre locale ; un indicateur du deuxième fuseau horaire (UTC) avec aiguille centrale de 24 heures ; l'heure de Mars (MCT) ; un indicateur de mode de la couronne fonctionnelle (remontage). Le boîtier en titane inventé par Konstantin Chaykin est doté de deux couronnes verticales aux fonctionnalités uniques, avec un bracelet en cuir noir véritable orné de coutures orange et d'une doublure orange.

