Kontinuierliche Blutzuckerüberwachung: Das digitale „Pflaster" von Menarini Diagnostics ist jetzt erhältlich.

Mit einem herkömmlichen Blutzuckermessgerät mussten sich die Patienten in den Finger stechen und bis zu zehn Mal am Tag einen Tropfen Blut abnehmen, manchmal sogar nachts. Mit dem GlucoMen® Day wird Menarini Diagnostics das Leben von Tausenden von Menschen verändern, die diese unangenehme Routine nicht mehr wiederholen müssen. Nadeln und Stiche werden gegen ein neues Gerät in Form eines Pflasters ausgetauscht, das zwei Wochen lang ununterbrochen getragen werden kann. Darüber hinaus können die Menschen, die es verwenden, sich ihren Blutzuckerstand zu jeder Tageszeit direkt über die auf ihrem Smartphone installierte App anzeigen lassen. Der Benutzer wird außerdem – je nach seinem konkreten Bedarf – in der Lage sein, Warnhinweise einzustellen, die ihm helfen werden, die Werte zu überwachen, wenn sie die sicheren Grenzen überschreiten.