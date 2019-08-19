Концепция "всестороннего ритейла" обеспечила Suning.com успех на шопинг-фестивале 818

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Suning Holdings Group

Aug 19, 2019, 14:21 ET

НАНКИН (NANJING), Китай, 19 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Suning.com, компания из списка Global 500 и крупнейший китайский смарт-ритейлер формата "онлайн-офлайн" (O2O), входящий в состав Suning Holdings Group, вчера завершила свои акции, приуроченные к ежегодному шопинг-фестивалю 818. В мероприятии, позволившем интегрировать стратегии онлайн- и офлайн-продаж с новыми концепциями смарт-ритейла, принимали участие свыше 12 000 Интернет-магазинов компании, в результате чего 818 стал самым масштабным событием среди всех крупнейших фестивалей электронной торговли.

"От онлайн-шопинга до интеграции электронных и физических магазинов и современных сценариев "всестороннего ритейла" - шопинг-фестиваль 818 стал ярким примером непрерывного стремления Suning к инновациям в сфере торговле и развитию нашей отрасли", - прокомментировал глава холдинга Suning Чжан Цзиньдун (Zhang Jindong).

В число самых примечательных результатов фестиваля вошли:

  • 18 августа общий объем продаж бытовой техники и 3С за 1 минуту и 28 секунд превысил 1 млрд юаней КНР
  • В ходе шопинг-фестиваля 818 число облачных розничных магазинов Suning на быстро растущем рынке небольших городов достигло 3 726, а объем их продаж превысил отметку в 1 млн единиц продукции. 18 августа объем продаж облачных магазинов вырос в 9 раз.
  • 16 августа в нанкинской штаб-квартире Suning состоялось официальное открытие первого полностью цифрового магазина самообслуживания. Магазин, получивший название "Grab as you go" (Бери и иди) воплощает в жизнь уникальную концепцию самостоятельного потребления и позволяет экономить в среднем 45 секунд времени, затрачиваемого на совершение покупки.  Чтобы приобрести бутылку минеральной воды в этом магазине, достаточно 1 секунды.
  • В ходе шопинг-фестиваля 818 также состоялось открытие первого 3.0 Suning Xiaodian (магазина у дома) - за 17 дней его работы поток покупателей составил почти 40 000 человек, а общий объем заказов торгового центра Suning превысил 800.
  • В рамках этого примечательного события официальное ритейл-приложение Suning.com заняло первое место по количеству скачиваний в категории "Шопинг" на App Store, а число посещений и обменов мини-приложением Suning.com возросло в 5 раз.
  • Программа Suning.com SUPER VIP объединилась с Tencent, PP Sports и другими отраслевыми партнерами для продвижения экосистемы розничной торговли. 18 августа общее число совместных участников SUPER+ увеличилось на 1 млн человек.
  • Беспилотник "5G Wolong", разработанный логистическим подразделением Suning, прошел ходовые испытания в реальных условиях и доставил первый заказ всего за 5 минут. Средние сроки доставки заказов службой Suning Logistics в пределах 1 часа езды от любой базы сети по всей стране составляют 34 минуты.
  • В ходе шопинг-фестиваля 818 объем продаж Suning Pingou (сервис совместных покупок) увеличился на 561,07% по сравнению с предыдущим годом.
  • 18 августа на Suning.com был продан первый мобильный телефон 5G, а свыше 2 000 000 людей смогли испытать возможности технологий 5G на различных физических платформах Suning.

Стратегия смарт-ритейла Suning ориентирована на будущее розничной торговли и предполагает слияние передовых технологических достижений с различными сценариями совершения покупок для создания инновационных интегрированных онлайн-офлайн решений и экосистемы "всестороннего" ритейла, упрощающей процесс совершения покупок в любое время в любом месте.

В этом году шопинг-фестиваль 818, подстегиваемый концепцией "всестороннего ритейла", продемонстрировал как никогда бурную активность.  А компания Suning.com cо своим комплексным подходом, всеобъемлющим охватом потребителей, обширными связями в масштабах отрасли и непрерывным стремлением к развитию социальной, контентно-насыщенной электронной коммерции показала колоссальный прогресс в сфере онлайнового и офлайнового ритейла.

О компании Suning

Основанная в 1990 году группа Suning входит в число ведущих коммерческих предприятий Поднебесной и располагает акционерными компаниями открытого типа в Китае и Японии. В 2018 году Suning Holdings заняла второе место среди 500 ведущих негосударственных предприятий Поднебесной с годовым доходом в размере 80,85 млрд долл. США (557,9 млрд юаней). Следуя концепции "экосистемного лидерства путем обеспечения высочайшего качества жизни для всех и каждого", Suning постоянно укрепляет и расширяет свое присутствие в восьми вертикально интегрированных отраслях: Suning.com, логистике, финансовых сервисах, высоких технологиях, недвижимости, спорте, масс-медиа и развлечения и инвестиционной деятельности. Suning.com входит в рейтинг 2019 Fortune Global 500. Для получения дополнительной информации посетите www.suningholdings.com

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http://www.suning.cn/

SOURCE Suning Holdings Group

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Концепция "всестороннего ритейла" обеспечила Suning.com успех на шопинг-фестивале 818

News provided by

Suning Holdings Group

Aug 19, 2019, 14:21 ET