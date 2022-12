Koo, la deuxième plus grande plateforme de microblogging, invite le monde à rejoindre Koo

SAN FRANCISCO, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Koo App, une startup indépendante créée il y a deux ans et soutenue par des investisseurs de renom tels que Tiger Global et Accel Partners, invite les locuteurs des langues locales du monde entier à rejoindre Koo pour découvrir sa plateforme inclusive, sécurisée, facile à utiliser et gratuite, disponible sur le web et sur les applications mobiles.

With over 60 million downloads Koo is the 2nd largest microblogging platform available to the world

L'application est disponible dans plus de 20 langues internationales, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'indonésien, l'espagnol, le portugais, le thaï, le vietnamien, le coréen, le turc et l'hindi. De nombreuses autres langues seront bientôt lancées. Koo App est la deuxième plus grande plateforme de microblogging au monde dotée de fonctionnalités multilingues.

Koo a récemment atteint 60 millions de téléchargements dans le monde. La plateforme est prête à accroître sa présence dans le monde grâce à une proposition très forte qui comprendra une fonction permettant aux utilisateurs de migrer de Twitter à Koo et un outil d'auto-vérification gratuit qui peut vérifier leur humanité en quelques secondes. La société a rendu la migration depuis Twitter plus facile que jamais en permettant d'importer des tweets et des listes de followers de Twitter vers un compte Koo, éliminant ainsi le besoin de repartir de zéro.

La fonction exclusive de Koo, appelée « Multi-Language Kooing », permet aux utilisateurs de publier simultanément des messages dans plusieurs langues, selon l'objectif de Koo de favoriser l'inclusion numérique. Les utilisateurs peuvent consulter leurs messages et utiliser la fonction de traduction pour lire les commentaires et les messages dans la langue de leur choix. Cela permet également aux créateurs de toucher un public plus large que celui des langues existantes. Par exemple, un utilisateur français pourra désormais parler à un Brésilien et un Brésilien pourra interagir avec un Allemand. Cela ne se produit nulle part ailleurs sur l'internet.

Mayank Bidawatka, cofondateur de Koo, a déclaré : Notre mission est d'unir le monde malgré les barrières linguistiques, et nous sommes la plateforme de réseaux sociaux la plus inclusive au monde. Les utilisateurs qui recherchent des alternatives à Twitter se sentiront en terrain connu lorsqu'ils utiliseront Koo. Nous avons conservé les fonctionnalités de base auxquelles ils sont habitués avec les micro-blogs tout en ajoutant de nombreuses nouvelles fonctionnalités qu'ils vont adorer. Koo est l'avenir du micro-blogging. »

Les utilisateurs peuvent également profiter d'une limite de 500 caractères, de la fonctionnalité de modification des messages, de la possibilité de charger jusqu'à 10 photos de profil, d'images et de vidéos d'une taille maximale de 512 Mo. Koo peut être téléchargé sur l'App Store d'Aple et sur Google Play Store . Rendez-vous sur www.kooapp.com pour en savoir plus ou créer un profil et commencer à utiliser Koo..

À propos de Koo :

Pour en savoir plus, consultez le site www.kooapp.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1971200/Koo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1971201/Koo_Logo.jpg

SOURCE Koo