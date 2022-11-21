Kore Tarım Teknolojileri Tanıtım Ajansı Growtech Eurasia 2022'de Kore Pavyonu Kurdu

SEUL, Güney Kore, 21 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Kore Tarım Teknolojileri Tanıtım Ajansı (bundan böyle "KOAT" olarak anılacaktır; Başkan Ahn Ho-geun) 23-26 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek tarım fuarında (Growtech Eurasia 2022) Kore Pavyonunu düzenleyip işleteceğini bildirdi.

Growtech Eurasia 2022, 25 ülkeden 510 şirketin katıldığı ve 125 ülkeden 50.000 kişinin ziyaret ettiği Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan uluslararası bir tarım fuarıdır.



KOAT, COVID-19'un endemik hale geldiği ve küresel borsaların genişlediği bir dönemde, Avrasya sahnesinde Kore tarım teknolojisini destekleyeceğini ve katılımcı şirketlerin küresel pazarda ortaya çıkması için bir itici güç olarak hizmet edeceğini vurguladı.

KOAT'ın desteğiyle, Kore Pavyonu'nda 5 tarım malzemeleri şirketi, 2 akıllı çiftlik şirketi ve 1 tohum şirketi dahil olmak üzere Kore'nin önde gelen sekiz tarım ekipmanı şirketi yer alacak. Kore Pavyonu ve pazarlama faaliyetlerine bu katılımın, tarım sektöründe küresel pazara giriş için bir can suyu görevi görmesi bekleniyor.



KOAT, 2015 yılından bu yana Growtech Eurasia'ya dördüncü kez katıldı ve 5 milyon dolardan fazla danışmanlık bedeli elde etti.

2015 yılında, 10 şirket ile 123 danışmanlık vakası ve 7,55 milyon dolar danışmanlık bedeli kaydederken 2017 yılında 10 şirket ile 417 danışmanlık vakası ve 12,6 milyon dolar danışmanlık bedeli bildirdi. 2019'da ise 10 şirket ile 135 danışmanlık vakası ve 66,51 milyon dolar danışmanlık bedeli elde etti.

KOAT Başkanı Ahn Ho-geun, "Artan uluslararası petrol fiyatları, faiz oranları ve döviz kurları nedeniyle yerli ihracatçıların ticaret koşulları zorluklar içeriyor ve yurt dışı alıcılarla bir araya gelme fırsatı çok sınırlı." dedi.

Agri.Tech Ticarileştirme ve Transfer Vakfı, tarımsal teknoloji Ar-Ge projesinin ekonomik dalgalanma etkisini en üst seviyeye çıkarmak ve çiftçilerin gelirini artırarak ve yüksek katma değer yaratarak endüstriyel tanıtıma katkıda bulunmak için 1 Mart 2022'den itibaren adını Kore Tarım Teknolojileri Tanıtım Ajansı olarak değiştirdi.

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SOURCE Korea Agriculture Technology Promotion Agency