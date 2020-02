Korean jääkiekkoliiton puheenjohtaja Mong-won Chung on valittu kansainvälisen jääkiekkoliiton kunniagalleriaan

Puheenjohtaja Mong-won Chung on toiminut jääkiekon aktiivimiehenä aina vuodesta 1994, jolloin hän oli mukana perustamassa joukkuetta nimeltä Mando Winia (joukkueen nimeksi vaihtui myöhemmin Anyang Halla). Hän on tukenut korealaisen jääkiekon kansainvälistymistä. Hän on viides kunniagalleriaan valittu aasialainen. Häntä edeltävät Yoshiaki Tsutsumi, Tsutomi Kawabuchia ja Shoichi Tomida Japanista sekä Kazakhstanin Boris Alexandrov.

Ilmoittaessaan Chungin valinnasta kunniagalleriaan kansainvälinen jääkiekkoliitto ylisti Chungin omistautumista, mainiten että Chung on auttanut kehittämään Korean ja Aasian jääkiekkoliigoja. IIHF eritteli Chungin jääkiekkouran eri vaiheita.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto korosti erityisesti, ettei Korean jääkiekkojoukkueiden osallistuminen vuoden 2018 talviolympialaisiin Pyeongchangissa olisi onnistunut ilman Chungin panosta. Huomiota sai myös Chungin mahdollistama "rauhan symbolina" tunnettu pohjois- ja eteläkorealaisnaisten muodostama yhteinen jääkiekkojoukkue.

Chung suojeli joukkuettaan tarmokkaasti vuosituhannen ensivuosina, kun useat korealaiset jääkiekkojoukkueet lopettivat toimintansa paikallisten olosuhteiden vaikeutuessa. Chung muodosti tällöin yhteydet Japaniin, ja ennen pitkää kyettiin perustamaan Japanille ja Korealle yhteinen jääkiekkoliiga, Asia League Ice Hockey. Tämä on edesauttanut korealaisen jääkiekon kehitystä.

Vaikka päätös talviolympialaisista Pyeongchangissa tehtiin jo vuonna 2011, IIHF ei ensin halunnut antaa isäntämaalle automaattista osallistumisoikeutta, koska korealaiskiekkoilun tasoa pidettiin liian matalana. Kun Chung tuli Korean jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi vuonna 2013, hän valitsi keskeiseksi päämääräkseen juuri tämän – ja onnistui. Syyskuussa 2014 IIHF päätti, että Korean jääkiekkojoukkueet saivat osallistua Pyeongchangin olympialaisiin sekä miesten että naisten puolella.

Virallinen juhlaseremonia Chungin IIHF-kunniagalleriaan valitsemisen kunniaksi järjestetään Sveitsin Zürichissä 25. toukokuuta, vuoden 2020 maailmanmestaruuskilpailujen viimeisenä päivänä.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1088891/Mong_won_Chung__President_of_the_Korea_Ice_Hockey_Association.jpg

SOURCE Korea Ice Hockey Association