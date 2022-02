Корейская компания представляет технологию извлечения ценных металлов из аккумуляторов

СЕУЛ (Южная Корея), 9 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущий корейский производитель аккумуляторов SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd объявил об успешном внедрении технологии распада ячеек и «сухого» извлечения ценных металлов — высокочистых анодных и катодных материалов — в ходе инновационной «сухой» разрядки аккумуляторов.

По данным аналитической компании SNE Research, ожидается, что мировой рынок отработанных аккумуляторов для электромобилей, объем которого в 2019 году достиг 1,65 трлн вон, увеличится до 20,2 трлн вон в 2030 году. При переработке аккумуляторов важное значение имеет извлечение ценных металлов — их природные запасы невелики, а способы добычи дорогостоящи и трудоемки.

Компания SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd стала лидером мирового рынка рециркуляции энергии благодаря своей инновационной технологии извлечения ценных металлов из аккумуляторов — Electrical RESL (Recovery Solid Electrical Interphase). Технология безопасна для окружающей среды и предусматривает полное удаление ионов лития с катода аккумулятора с их последующим перемещением на анод в ходе быстрой разрядки. Преимуществом данной технологии является ее пожаробезопасность — при переходе элементов в стабильные соединения не происходит никаких дополнительных физико-химических реакций, возгорания исключены даже в случае повреждения аккумулятора.

При использовании новой технологии высвобождается 99,99% оставшегося заряда батареи, что существенно упрощает процесс извлечения ценных металлов для последующей переработки. Кроме того, снижается стоимость затрат на извлечение. По мнению экспертов, эта технология послужит основой для нового формата утилизации ресурсов с высокой добавленной стоимостью, отличающегося более высокой эффективностью и экономической целесообразностью. Ожидается, что технология станет толчком для развития рынка и внесет свой вклад во вторичное использование ресурсов благодаря повышению спроса на переработку аккумуляторов, произведенных по оригинальной технологии, обеспечению стабильных поставок и экологически чистому извлечению ценных металлов.

«Новая технология извлечения ценных металлов, созданная компанией SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd, рассматривается как альтернативное решение для устранения технических и экономических препятствий на пути к масштабной переработке аккумуляторов, — заявил один из руководителей компании SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd. — Как местные, так и иностранные предприятия в сфере переработки аккумуляторов находят новую технологию Electrical RESL (Recovery Solid Electrical Interphase) многообещающей для целей экономики замкнутого цикла. Предполагается, что за счет преимуществ этого инновационного решения удастся выстроить кластер циркуляции ресурсов глобального масштаба, который ускорит развитие отрасли».

Информация о компании SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd

Ведущий корейский производитель аккумуляторов SOLARLIGHTKOREA CO., Ltd владеет технологией эксплуатации и техобслуживания систем сохранения энергии (ESS), а также различными ноу-хау, связанными с переработкой и производством аккумуляторов. Компания имеет репутацию технологического лидера за счет своих разработок, направленных на поддержание стабильного состояния аккумуляторов с помощью средств диагностики и контроля, а также извлечение высокочистых веществ в ходе разрядки и физической стабилизации аккумулятора, что является важной частью процесса утилизации отходов.

