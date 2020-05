Kostenlose LIVE Tamarkoz® (Sufi-Meditations)-Sitzungen für an vorderster Front tätige COVID-19-Helden

LOS ANGELES, 11. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des internationalen Tages der Pflegenden lädt die M.T.O. Tamarkoz® Association Sie zu besonderen Instagram Live-Meditations- und Entspannungssitzungen ein, die darauf ausgerichtet sind, Gesundheitskämpfern an vorderster Front stressreduzierende, in jeder Situation anwendbare Techniken zu vermitteln.

Diese neun Live-Sitzungen, denen auch auf Facebook beigewohnt werden kann, finden auf Englisch, Hebräisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Arabisch und Farsi statt. Als Antwort auf die aktuelle COVID-19-Krise bietet diese Online-Initiative zusätzlich täglich KOSTENLOSE Tamarkoz®-Meditations- und Entspannungsprogramme, die während dieser unsicheren Zeiten für jeden zugänglich sind.

Die Tamarkoz®-Methode findet ihren Ursprung in der 1400 Jahre alten Sufi-Meditationspraxis. Diese umfasst tiefe Atemübungen, geführte Visualisierung, Tiefenentspannung, Konzentration auf das Herzzentrum und Movazaneh® - langsame, meditative Bewegungen. Zur Zeit vergeben verschiedene Universitäten wie die University of California, Berkeley und die University of California, Davis akademische Anrechnungspunkte für Tamarkoz®-Stunden an Studenten.

Eine Pilotstudie zu den Auswirkungen der Tamarkoz®-Methode, die am Kaiser Permanente Hospital durchgeführt wurde, belegte, dass Depressionen unter Teilnehmern statistisch gesehen deutlich abnahmen. Darüber hinaus zeigen wissenschaftliche Forschungsarbeiten, dass diese Methode Stress, Herzfrequenz sowie Angstzustände bedeutend verringert und zugleich positive Wahrnehmungen wie Liebe, Freude, Mitgefühl, Zufriedenheit, Heiterkeit, Ehrfurcht und Stolz verstärkt.

„Als examinierte Krankenpflegerin, die während dieser chaotischen Zeiten an vorderster Front tätig ist, habe ich mich intensiv auf die Tamarkoz®-Live-Sitzungen als Möglichkeit für Stressabbau, Kraftschöpfung und Behandlung meiner Angstzustände verlassen, sodass ich letztlich tatkräftiger für meine Patienten sorgen konnte", erklärt Ghoncheh Doroudi, examinierte Krankenpflegerin in Vancouver, B.C.

Tamarkoz®-Trainerin, Dr. Lynn Wilcox fügt hinzu: „Da sich im Gesundheitswesen tätige Arbeitskräfte unermüdlich für unsere Sicherheit einsetzen, möchte M.T.O sicherstellen, dass sie dazu in der Lage sind, sich um sich selbst und um andere zu kümmern und nicht an Erschöpfung und einer Reihe weiterer aus COVID resultierenden Problemen zu leiden haben."

Die M.T.O. Tamarkoz® Association ist Teil der M.T.O. Shahmaghsoudi® School of Islamic Sufism®. Während der vergangenen beiden Monate haben M.T.O. COVID-19-Freiwillige unzählige persönliche Schutzausrüstungsgegenstände, Lebensmittel und Pflegepakete zusammengestellt und an Krankenhäuser, Pflegeheime sowie einkommensschwache Gemeinden geliefert. Am 12. Mai wird M.T.O ihre bisher umfangreichste, an einem einzigen Tag überreichte Spende leisten und persönliche Schutzausrüstungen in verschiedenen Städten wie London und Los Angeles verteilen.

