Kovol tornou-se o novo participante do mercado de carregadores GaN de 140W

SHENZHEN, China, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- No ano passado, a empresa gigante de dispositivos móveis lançou uma versão reimaginada do laptop de 16 polegadas com diversas portas, oferecendo conectividade avançada e duração excepcional da bateria, o que requer um adaptador de energia de 140W. Como sabemos, o mais novo carregador original do laptop de 16 polegadas só pode carregar um dispositivo, o que não é conveniente para as pessoas que desejem carregar o celular simultaneamente durante uma viagem de negócios. Para resolver esse problema, a marca de carregamento rápido Kovol, recomendada pela ZDNet e XDA e de propriedade do Stiger Group, fornecedor da Anker, AOC e RAVPower, não perdeu tempo e implementou a mais recente Power Delivery 3.1 em seu novo carregador de parede de 140W com duas portas, desenvolvido para o mais novo laptop de 16", que pode carregar rapidamente dois dispositivos ao mesmo tempo. A Kovol aplicou a mais nova tecnologia GaN III para torná-lo mais portátil e conseguir um tamanho compacto.