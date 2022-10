Kpler lance son nouvel outil d'évaluation de l'offre et de la demande en brut pour aider les professionnels à naviguer sur des marchés pétroliers incertains

L'offre de Kpler est la seule construite sur des données exclusives et adoptant une approche systématique.

BRUXELLES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Kpler, un leader à croissance rapide dans le domaine des données, de l'analyse et de la connaissance du marché fondées sur la technologie, lance aujourd'hui un outil d'évaluation de l'offre et de la demande de brut (S&D) pour aider les professionnels du marché et les consommateurs en aval à mieux naviguer sur les marchés mondiaux turbulents et incertains du brut.

Kpler Crude Supply and Demand (S&D) est basé sur trois ensembles de données exclusives :

Kpler Crude Flows - données passées et en temps réel sur les flux commerciaux mondiaux de brut et de condensats

Kpler Crude Inventories - données passées et en temps réel sur l'utilisation de la capacité des installations de stockage de pétrole brut

Les modèles de brut et de produits raffinés hérités de JBC Energy, construits sur deux décennies d'améliorations constantes menées par des experts du marché

Les trois ensembles de données exclusives ont été combinés pour donner naissance à un puissant outil d'évaluation de l'offre et de la demande de pétrole brut, fournissant aux utilisateurs des évaluations actuelles de l'offre et de la demande de brut aux niveaux mondial, régional et national. Ces évaluations sont mises à jour trois fois par mois et les prévisions s'étendent jusqu'à 18 mois à l'avance. Les composants inclus, tels que les changements de stocks ou les flux de brut, permettent aux clients de voir précisément comment et pourquoi les équilibres changent.

Le produit représente une nouvelle approche de la fourniture de bilans S&D bruts pour les professionnels du marché en utilisant les meilleures données exclusives de Kpler et en adoptant une approche systématique et intégrée, par rapport aux concurrents qui s'appuient sur des informations publiques disparates et sont obligés de modéliser certains éléments que Kpler saisit avec ses données exclusives.

En raison de l'incertitude et de la volatilité élevées du marché - provoquées par le conflit en Ukraine et une récession économique imminente - le nouveau produit de Kpler vise à aider les professionnels du marché à mieux comprendre la dynamique actuelle de l'offre et de la demande. Il aidera également les utilisateurs à mieux anticiper les soldes et l'évolution des prix, afin d'élaborer des stratégies commerciales plus efficaces.

François Cazor, PDG de Kpler, a commenté : « Le nouveau produit Offre et demande de brut de Kpler démontre une fois de plus notre capacité à intégrer les ensembles de données organiques de Kpler avec ceux issus des sociétés acquises, pour construire des produits intelligents qui facilitent un commerce durable et efficace. Notre nouvelle offre n'apporte pas seulement une grande valeur aux utilisateurs en période de marché incertain, elle souligne également comment nos feuilles de route d'entreprise et de produit sont alignées, puisque l'acquisition de JBC Energy cette année s'est avérée déterminante pour rendre cette version possible. »

À propos de Kpler :

Kpler est une entreprise à croissance rapide dont la mission est de faciliter un commerce durable et efficace pour répondre aux besoins changeants de notre monde. À partir de nombreuses sources disparates et non structurées, Kpler crée des données, des analyses et des perspectives fondées sur la technologie, qui apportent de la transparence aux marchés dynamiques caractérisés par des informations opaques et incomplètes, comme les marchés des matières premières et de l'énergie. Kpler fournit son offre unique par le biais de solutions technologiques construites de manière agile et inventive, permettant aux professionnels du marché de prendre des décisions commerciales informées et opportunes. Kpler, dont le siège est à Bruxelles, emploie plus de 250 personnes dans le monde entier. Visitez : www.kpler.com

