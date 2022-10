Kpler veröffentlicht sein neues Tool zur Beurteilung von Angebot und Nachfrage bei Rohöl, um Fachleuten dabei zu helfen, sich in unsicheren Rohölmärkten zurechtzufinden

Das Angebot von Kpler ist das einzige, das auf proprietären Daten aufbaut und einen systematischen Ansatz verfolgt.

BRÜSSEL, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Kpler, ein schnell wachsender Marktführer für technologiegestützte Daten, Analysen und Markteinblicke, veröffentlicht heute ein Beurteilungstool für das Angebot und die Nachfrage (S&D) bei Rohöl, um Marktexperten und nachgelagerten Verbrauchern dabei zu helfen, sich in den turbulenten und unsicheren globalen Rohölmärkten besser zurechtzufinden.

Das Crude Supply and Demand (S&D) von Kpler basiert auf drei Sätzen proprietärer Daten:

Kpler Crude Flows – Vergangenheits- und Echtzeitdaten zu den globalen Handelsströmen von Rohöl und Kondensaten

Kpler Crude Inventories – Vergangenheits- und Echtzeitdaten zur Kapazitätsauslastung von Rohöllagern

Von JBC Energy übernommene Rohöl- und Raffinerieprodukt-Modelle, basierend auf kontinuierlichen Verbesserungen von zwei Jahrzehnten unter der Leitung von Marktexperten

Die drei proprietären Datensätze wurden zu einem leistungsstarken Tool zur Beurteilung von Rohölangebot und -nachfrage kombiniert, das den Nutzern aktuelle Beurteilungen des Angebots von Rohöl und der Nachfrage danach auf globaler, regionaler und Länderebene bietet. Diese Beurteilungen werden dreimal im Monat aktualisiert und die Prognosen erstrecken sich auf 18 Monate. Enthaltene Komponenten wie Bestandsänderungen oder Rohölströme ermöglichen es den Kunden, genau zu sehen, wie und warum sich die Salden ändern.

Das Produkt stellt einen neuen Ansatz für die Bereitstellung von S&D-Bilanzen von Rohöl für Marktexperten dar, indem es die branchenführenden proprietären Daten von Kpler nutzt und einen systematischen und integrierten Ansatz verfolgt, im Vergleich zu Wettbewerbern, die auf unterschiedliche öffentliche Informationen angewiesen und gezwungen sind, bestimmte Elemente zu modellieren, die Kpler mit seinen proprietären Daten erfasst.

Aufgrund der hohen Marktunsicherheit und Volatilität – ausgelöst durch den Konflikt in der Ukraine und eine sich anbahnende Wirtschaftsrezession – zielt das neue Produkt von Kpler darauf ab, Marktexperten dabei zu helfen, die aktuelle Angebots- und Nachfragedynamik besser zu verstehen. Darüber hinaus wird es den Benutzern dabei helfen, Salden und Preisentwicklungen besser vorherzusehen und effizientere Handelsstrategien zu entwickeln.

François Cazor, CEO von Kpler, kommentierte: „Das neue Produkt für Rohöl-Angebot und -Nachfrage von Kpler zeigt erneut unsere Fähigkeit, organische Datensätze von Kpler mit Datensätzen von übernommenen Unternehmen zu integrieren, um intelligente Produkte zu entwickeln, die einen nachhaltigen und effizienten Handel ermöglichen. Unser neues Angebot bietet nicht nur einen großen Mehrwert für Nutzer in unsicheren Marktzeiten, es betont auch, wie unsere Unternehmens- und Produkt-Roadmaps aufeinander abgestimmt sind, da die Übernahme von JBC Energy in diesem Jahr maßgeblich dazu beigetragen hat, diese Veröffentlichung zu ermöglichen."

Informationen zu Kpler:

Kpler ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit dem Ziel, einen nachhaltigen und effizienten Handel zu ermöglichen, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Welt gerecht zu werden. Aus zahlreichen unterschiedlichen und unstrukturierten Quellen erstellt Kpler technologiegestützte Daten, Analysen und Erkenntnisse, die Transparenz in dynamische Märkte bringen, die durch undurchsichtige und unvollständige Informationen charakterisiert sind, wie zum Beispiel die Rohstoff- und Energiemärkte. Kpler bietet sein einzigartiges Angebot in Form von Technologielösungen an, die auf agile und innovative Weise aufgebaut sind und es Marktexperten ermöglichen, fundierte und zeitnahe Handelsentscheidungen zu treffen. Kpler hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. Besuchen Sie: www.kpler.com

Medienkontakte

Kpler

Arthur Chevreul

[email protected]

+32 493 37 42 34

Paul O'Grady

PR Consultant

[email protected]

+49 176 82374030

SOURCE Kpler