KPMG aponta tendências para o consumo e varejo na América do Sul

SÃO PAULO, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Um levantamento realizado pela KPMG aponta quatro macrotendências globais, com oito tendências regionais, que deverão impactar o setor de consumo e varejo na América do Sul nos próximos anos. De acordo com a pesquisa, os varejistas devem ficar atentos aos novos ecossistemas e modelos de negócios, ao novo custo operacional, à jornada para construção da confiança a partir de um propósito e à experiência do consumidor como prioridade, sempre com o cliente no centro. A publicação ainda aborda reflexões sobre o impacto local de tais mudanças e elenca casos bem-sucedidos na adaptação a essa nova realidade.

Conforme o estudo "Tendências 2022 para o setor de Consumo e Varejo na América do Sul", a renovação de práticas e modelos de negócios, ocorridas a partir da pandemia, transformaram as relações entre clientes e empresas de maneira definitiva. Além disso, os novos costumes e padrões de comportamento social deverão continuar impactando diretamente varejistas em todo o mundo, especialmente em países sul-americanos.

De acordo com a publicação, a agenda ESG (da sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança) servirá cada vez mais como balizador para as estratégias de mercado das companhias. Dessa forma, aponta a pesquisa, ações relacionadas a direitos, equidade, diversidade, políticas de gênero e remuneração, por exemplo, serão decisivas para os investimentos, a contratação de profissionais, a definição do propósito corporativo e a escolha dos consumidores.

O documento aponta ainda que é importante destacar que todas as decisões e estratégias deverão manter como prioridade o foco no cliente, procurando entender as preferências individuais e definindo um propósito empresarial alinhado a esse novo cenário.

