KPMG e BMI anunciam aliança para transformar a estratégia das empresas

SAO PAULO, 23 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A KPMG e a BMI Blue Management Institute anunciam o início de uma aliança estratégia direcionada para a transformação organizacional sustentada por tecnologia e pessoas. A atuação conjunta das duas empresas com ampla experiência no mercado entregará soluções de Estratégia, Cultura, Inovação, Liderança, Negócios, Tecnologia e Capital Humano. O objetivo é impactar clientes de diferentes setores e regiões do Brasil com serviços complementares, personalizados e diferenciados.

A atuação complementar entre KPMG e BMI fará com que os clientes tenham um atendimento diferenciado com soluções completas para mudarem suas realidades, transformarem modelos de negócios, inovarem processos e ganharem mercado. Os clientes terão acesso a experiências distintas e integradas, como é o caso da atuação da BMI em cultura e liderança e o sucesso da KPMG em aspectos financeiros e tecnológicos. A expectativa é que a aliança contribua para o aumento da taxa de sucesso de IPOs, fusões, aquisições e grandes transformações nos modelos de negócios das empresas brasileiras.

Entre os diferenciais da aliança ofertados ao mercado, também está a combinação de capital intelectual, metodologia e analytics em soluções estratégicas para controladores e conselhos de administração. Além disso, KPMG e BMI passam a atuar de forma conjunta em projetos de consultoria com foco em: geração de negócios com transformação digital; liderança e perfis corporativos de executivos bem-sucedidos; treinamentos integrados com mais tecnologia e interação digital.

Na atuação focada em estratégia, está contemplado o foresight, método que transforma fatos atuais em análises sobre o futuro que devem impactar empresas e sociedade. Para a alta liderança, o trabalho contempla ações que tornem esses executivos ainda mais capacitados tecnicamente para aspectos de comando, comunicação, inovação, criatividade, engajamento e transformação. Demais temas relacionados a inclusão, equidade e diversidade também estão integrados na aliança entre KPMG e BMI.

