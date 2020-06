KPMG et Planon étendent leur coopération afin de soutenir des organisations dans la digitalisation de leurs processus de gestion des contrats et de gestion de leur portefeuille immobilier

NIJMEGEN et AMSTELVEEN, Netherlands, 25 juin 2020 /PRNewswire/ -- KPMG et Planon ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat en vue de faire passer leur collaboration au niveau supérieur. Au cours des deux dernières années, KPMG et Planon ont collaboré avec succès pour accompagner les entreprises dans leur conformité aux normes IFRS 16 en mettant en œuvre la solution Lease Accounting de Planon dans toute l'Europe.

Grâce à ce partenariat, les organisations peuvent mettre en œuvre une transformation « de bout en bout » plus solide, en allant de la comptabilisation des contrats de location vers une gestion stratégique de portefeuille. La combinaison des solutions logicielles innovantes de Planon aux connaissances approfondies de KPMG en matière d'optimisation des processus et d'amélioration des performances crée une synergie. Cela permettra aux entreprises propriétaires et locataires de bâtiments de planifier et de mettre en œuvre une stratégie de gestion intelligente de portefeuille en s'appuyant sur des technologies innovantes, gérées à partir d'une seule source de données.

Gerben de Roest, partenaire chez KPMG Enterprise Solutions, souligne : « Je me réjouis de poursuivre notre collaboration fructueuse en aidant nos clients mutuels et nos nouveaux clients à tirer le meilleur parti de leurs investissements dans Planon en proposant une expertise à valeur ajoutée et une mise en œuvre contrôlée des solutions Planon et de la technologie associée. »

Sander Grunewald, partenaire chez KPMG Real Estate Advisory, « Un grand nombre de nos clients cherchent à bénéficier des opportunités offertes par la technologie et les innovations. Nous visons à les aider à exploiter pleinement ce potentiel. Planon est un des fournisseurs reconnus de ces technologie pouvant faciliter la connexion entre les différentes solutions technologiques pour apporter de la valeur ajoutée aux entreprises clientes. »

Planon

Leader mondial disposant de plus de 35 ans d'expérience, Planon édite des logiciels innovants qui aident les entreprises propriétaires et les occupants de biens immobiliers à optimiser la performance de leur environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts.

KPMG Netherlands

KPMG propose des services de comptabilité et de conseil de haute qualité aux Pays-Bas depuis 1917.

