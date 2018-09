KPMG et Textile Exchange développent une feuille de route ODD pour le secteur de l'habillement, du commerce de détail et du textile

NEW YORK, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Les objectifs de développement durable (ODD), un ensemble de 17 objectifs universellement acceptés qui traitent des principaux problèmes environnementaux, sociaux et économiques actuels, offrent de nombreuses opportunités commerciales aux entreprises tout en traitant des risques opérationnels majeurs, indique un nouveau rapport produit par le cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil KPMG LLP, en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Textile Exchange, « Threading the Needle: Weaving the Sustainable Development Goals into the Textile, Retail and Apparel Industry. » (Trouver le juste équilibre : tisser les objectifs de développement durable dans l'industrie du textile, du commerce de détail et de l'habillement). Threading the Needle offre des conseils en matière d'ODD aux fournisseurs, aux marques et aux détaillants de vêtements, et de textile, sur les considérations commerciales et les opportunités de valeur partagée, un modèle d'engagement en faveur des ODD, les meilleures pratiques et les initiatives multipartites et des réflexions pour les principaux pays fournisseurs

« Threading the Needle est une première étape importante pour comprendre comment les initiatives industrielles existantes peuvent faire avancer l'agenda 2030, notamment au moyen de l'adoption de fibres et de matériaux plus durables, d'une production responsable et de pratiques commerciales circulaires », a déclaré La Rhea Pepper, la directrice générale de Textile Exchange.

« Le rapport fournit une feuille de route pour les entreprises qui cherchent à réaliser les ODD dans leur propre secteur et leur propre chaîne de valeur », a déclaré Anita Whitehead, directrice de la pratique des organisations de développement et exonérées (DEO) de KPMG aux États-Unis. « Le rapport vise à fournir aux entreprises des conseils et des informations qui contribueront à prioriser leur objectif en matière d'ODD pour qu'il soit là où il génère le plus d'impact. »

« Threading the Needle est une source d'information incroyable pour l'industrie du vêtement souhaitant relever les défis mondiaux des ODD. Cette boîte à outils de valeur soutient mes discussions avec les chaînes d'approvisionnement de textile et les marques d'habillement. Elle est comme un point de départ pour intégrer les ODD dans leurs plateformes et objectifs de développement durable. La collaboration est la clé d'un changement significatif », a déclaré Tricia Carey, directrice du développement commercial à l'échelle mondiale chez Lenzing AG.

