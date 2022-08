KPMG implementa três escritórios totalmente digitais

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A KPMG anuncia o início das atividades em três escritórios digitais, inaugurando uma estrutura híbrida de pessoas e tecnologia como parte da estratégia de transformação digital da companhia no Brasil. As novas unidades foram implementadas neste mês em São José do Rio Preto, no interior paulista, em Vitória, capital capixaba, e na cidade gaúcha de Passo Fundo. A iniciativa pioneira da KPMG objetiva aumentar a presença da empresa em regiões estratégicas no território brasileiro, promovendo a inovação e a utilização da tecnologia em operações nestas localidades.

O objetivo, segundo a empresa, é promover a descentralização das grandes capitais com a implementação dos escritórios totalmente digitais. Para isso, a KPMG criou uma plataforma de interação e disponibilizou aos colaboradores o trabalho em home office e, quando necessário, o uso de estações compartilhadas.

Após a inauguração destas três unidades, a KPMG terá 25 escritórios em todo o país oferecendo serviços em auditoria, consultoria e tributação. Os escritórios digitais são os primeiros a contar com compartilhamento de recursos e espaço, contratação descentralizada, trabalho remoto e visão unificada com foco no atendimento ao cliente e eficiência operacional.

Com essa iniciativa, a companhia pretende expandir as operações fora das capitais para reforçar sua atuação estratégica no mercado local, priorizando a excelência no atendimento aos clientes, o desenvolvimento de seus profissionais e o uso intensivo de novas tecnologias, revisando o formato tradicional de trabalho e reforçando o conceito de "anywhere office".

Assessoria de Imprensa da KPMG - [email protected]

FONTE KPMG

SOURCE KPMG