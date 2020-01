KPMG reforça estratégia de atuação com práticas internacionais

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A KPMG no Brasil reforça a estratégia de atuar por meio de grupos multidisciplinares de práticas internacionais com a missão de auxiliar empresas estrangeiras a terem mais sucesso na realização de negócios.

A iniciativa, intitulada pela KPMG como Desks, engloba profissionais com ampla experiência internacional que conhecem as circunstâncias e necessidades exclusivas das empresas e joint ventures que operam no Brasil. Além disso, os profissionais que integram esses grupos seguem os seguintes princípios de atuação para potencializar a eficiência dos serviços: enfoque setorial; equipe internacional; conhecimentos especializados, habilidades, relacionamentos e redes.

"Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, com acordos comerciais sendo fechados, empresas buscando constantemente a inovação e consumidores exigindo tratamentos exclusivos e diferenciados, estamos certos que essas iniciativas serão determinantes para gerarmos negócios aos nossos clientes a partir de um posicionamento ainda mais estratégico e assertivo", afirma André Coutinho, sócio-líder de Clientes e Mercados e responsável pela Coordenação dos Desks da KPMG no Brasil.

Entre os benefícios da iniciativa, as práticas (Desks) internacionais fortalecem a experiência do cliente, estimulam colaboração, consistência, compartilhamento de conhecimento e transferência de habilidades.

A relação de Desks e sócios da KPMG responsáveis em cada uma delas é a seguinte: Oriente Médio (Francisco Clemente), Reino Unido (Simon Fishley), Holanda (Alexandre Fujimoto), Japão (Koji Yoshida), Noruega (Leandro Pereira), Israel (Felipe Catharino), Canadá (Henrique Palma), Coreia do Sul (Eduardo Valle), Espanha (Javier Rodriguez), França (Roberto Haddad), Alemanha (Karsten Pieper), Suíça (Karsten Pieper), Itália (Luca Esposito), Áustria (Karsten Pieper) e China (Davi Wu).

