KPS Capital Partners adquire a EMEA Food and Consumer Packaging Business da Crown Holdings

NOVA YORK, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS" ) anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir os negócios de embalagens de alimentos, aerossol e promocional na Europa, no Oriente Médio e na África (a "EMEA Food and Consumer Packaging Business" ou a "Empresa") da Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK, "Crown") por 2,25 bilhões de euros (aproximadamente $2,7 bilhões). A Crown manterá 20% de propriedade da empresa. A conclusão da transação é estimada para o terceiro trimestre de 2021 e está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

A EMEA Food and Consumer Packaging Business é a maior fabricante de embalagens de alimentos de aço e alumínio da Europa e é um fabricante líder de aerossol e de embalagens promocionais. A empresa é fundamental para a cadeia de suprimento alimentar europeia e tem centenas de clientes globais e regionais de produtos alimentícios e de consumo. Os produtos da Empresa são altamente sustentáveis e ajudam a prevenir o desperdício de alimentos e a impulsionar taxas mais altas de reciclagem. A EMEA Food and Consumer Packaging Business tem aproximadamente 6.300 funcionários em 44 fábricas na Europa, Oriente Médio e África, e gera receita anual de aproximadamente 2 bilhões de euros.

Michael Psaros, cofundador e sócio-gerente da KPS, disse: "Estamos entusiasmados por adquirir um dos maiores negócios de embalagens de metal da Europa. O tamanho e a escala do negócio, a amplitude de seus produtos e sua tecnologia crítica de segurança alimentar e disciplinas de processos desenvolvidas ao longo de décadas, juntamente com o crescimento dos mercados finais, são a base de uma enorme plataforma de investimento. Agradecemos ao Sr. Donahue e Crown por sua confiança na KPS e em nossa administração dos negócios extraordinários que eles construíram. Esperamos trabalhar de forma construtiva com todas as partes interessadas da empresa para construir uma nova empresa vibrante e próspera. A KPS alavancará suas décadas de experiência em fabricação global para criar uma cultura empreendedora centrada na inovação e melhoria contínua, ao mesmo tempo em que oferecerá os recursos financeiros para investir em excelência comercial e operacional e atendimento ao cliente líder do setor."

Timothy Donahue, CEO da Crown, disse: "Estamos muito satisfeitos que o negócio de folha-de-flandres europeu terá um proprietário sólido na KPS Capital Partners para apoiar futuras iniciativas de crescimento rentável e inovação. Os clientes e consumidores europeus adotaram há muito tempo as embalagens de metal, valorizando a proteção superior do produto e a preservação do sabor que elas oferecem. Estamos entusiasmados por manter uma participação minoritária no negócio juntamente com a KPS, uma vez que os acionistas da Crown se beneficiarão da equipe da KPS e de seu histórico de possuir empresas de manufatura e criar um enorme valor."

A Rothschild & Co está atuando como consultora financeira líder e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultor jurídico da KPS e de suas afiliadas. O Barclays e o UBS também estão atuando como consultores financeiros da KPS e de suas afiliadas. O financiamento da dívida para apoiar a transação está sendo liderado pelo Barclays e Deutsche Bank juntamente com o BNP Paribas, o Credit Suisse e o UBS Investment Bank.

Sobre a EMEA Food and Consumer Packaging Business

A EMEA Food and Consumer Packaging Business é a maior fabricante da Europa de embalagens de alimentos de aço e alumínio e é um fabricante líder de aerossol e de embalagens promocionais. A empresa é fundamental para a cadeia europeia de suprimentos de alimentos, com centenas de clientes globais e regionais de produtos alimentícios e de consumo. Os produtos da empresa são altamente sustentáveis, ajudando a prevenir o desperdício de alimentos e impulsionando altas taxas de reciclagem. Com aproximadamente 6.300 funcionários em 44 fábricas na Europa, Oriente Médio e África, a EMEA Food and Consumer Packaging Business gera receita anual de aproximadamente 2 bilhões de euros.

Sobre a Crown Holdings, Inc.

A Crown Holdings, Inc., por meio de suas subsidiárias, é um fornecedor líder global de produtos de embalagens rígidas para empresas do mercado de consumo, bem como produtos de embalagem de proteção e de trânsito, equipamentos e serviços para uma ampla gama de mercados finais. A sede mundial está localizada em Yardley, Pensilvânia. Para mais informações, acesse www.crowncork.com.

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com mais de US$ 12,3 bilhões em ativos administrados (em 31 de dezembro de 2020). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, ao fazer investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, entre eles materiais básicos, consumo de marca, produtos de luxo, cuidados de saúde, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 10,6 bilhões, operam 159 fábricas de manufatura em 22 países e têm aproximadamente 34 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

