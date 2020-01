KPS Capital Partners adquire a IKG da Harsco Corporation

NOVA YORK, 10 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que assinou um contrato definitivo de compra dos negócios da IKG ("IKG" ou a "empresa") da Harsco Corporation ("Harsco",NYSE: HSC), no valor total de $ 85 milhões, sujeito aos ajustes de fechamento habituais. Com a conclusão da transação, a IKG se tornará a segunda empresa do portfólio da KPS Special Situations Mid-Cap Fund ("KPS Mid-Cap").

A IKG é uma grande fabricante norte-americana de grades de barras de aço e de alumínio de alta qualidade. A empresa oferece uma variedade completa de grades de barras de metal e produtos para cercas, que são usados principalmente em pavimentos industriais e aplicações de proteção e segurança em uma grande variedade de setores. A IKG tem sede em Houston, Texas, com seis unidades de fabricação estrategicamente localizadas nos EUA e no México, e 350 empregados globalmente.

O sócio da KPS Mid-Cap, Ryan Harrison, disse: "Agradecemos a Harsco por sua abordagem construtiva nessa transação e esperamos trabalhar como o presidente-executivo Chad McClendon e com a equipe de administração e empregados da IKG para desenvolver essa grande plataforma. Em vista das forças já demonstradas da IKG, o acréscimo dos recursos estratégicos, operacionais e financeiros da KPS irá criar uma fundação ideal para o sucesso futuro da IKG como uma empresa independente. Pretendemos impulsionar o crescimento da empresa organicamente e através de aquisições estratégicas".

O presidente do conselho e presidente-executivo da Harsco, Nick Grasberger, disse: "Estou confiante de que, sob a propriedade da KPS, a IKG irá se tornar parte de uma empresa que tem ampla experiência no controle e operação de negócios relacionados a metais, que é comprometida com seu crescimento".

O presidente-executivo da IKG, Chad McClendon, disse: "Estamos muito satisfeitos com a parceria com a KPS nesse novo e estimulante capítulo da história da IKG. A equipe da IKG está profundamente comprometida com o fornecimento de produtos de alta qualidade, expertise técnica incomparável e soluções inovadoras a seus clientes. Em vista de seu bem-sucedido histórico no desenvolvimento de negócios de fabricação de classe mundial globalmente, há décadas, a KPS é a parceira ideal para acelerar o forte ímpeto da IKG".

A conclusão da transação está prevista para o início de 2020 e está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

A banca Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP prestou assessoria jurídica à KPS.

Sobre a IKG

A IKG é uma grande fabricante norte-americana de grades de barras de aço e de alumínio de alta qualidade. A empresa oferece uma variedade completa de grades de barras de metal e produtos para cercas, que são usados principalmente em pavimentos industriais e aplicações de proteção e segurança em uma grande variedade de setores. A IKG tem sede em Houston, Texas, com seis unidades de fabricação estrategicamente localizadas nos EUA e no México, e 350 empregados globalmente.

Sobre KPS Capital Partners

A KPS, através de suas entidades de administração afiliadas, é a administradora da KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com mais de $ 11.5 bilhões em ativos sob administração (em 15 de outubro de 2019). Por mais de duas décadas, os sócios da KPS vêm trabalhando exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, fazendo investimentos em participação acionária controladora em fábricas e outras empresas industriais, em um conjunto diversificado de setores, incluindo os de materiais básicos, bens de consumo de marca, produtos de tratamento de saúde e de luxo, peças automotivas, bens de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores por trabalhar construtivamente com equipes talentosas de administração, para melhorar os negócios e gerar retornos de investimentos, ao aperfeiçoar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de se valer primariamente de alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Special Situations Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente $ 8,4 bilhões, operam 142 unidades de fabricação em 26 países e têm aproximadamente 28.000 empregados, diretamente e através de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento da KPS e as empresas de seu portfólio são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

A KPS Mid-Cap se foca em investimentos no segmento inferior do mercado de nível médio, que requer capital social inicial de até $ 100 milhões. A KPS Mid-Cap visa o mesmo tipo de oportunidades de investimento e utiliza a mesma estratégia de investimento que os principais fundos da KPS empregam por mais de duas décadas. A KPS Mid-Cap alavanca e se beneficia da plataforma global, reputação, histórico, infraestrutura, melhores práticas, conhecimentos e experiência da KPS. A equipe de investimentos da KPS Mid-Cap é gerenciada pelos sócios Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, que lideram uma equipe de profissionais experientes e talentosos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

FONTE KPS Capital Partners, LP

Related Links

https://www.kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP