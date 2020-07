KPS Capital Partners adquire AM General LLC

NOVA YORK, 22 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, por meio de uma filial recém-formada, assinou um contrato definitivo para adquirir a AM General LLC ("AM General" ou a "Empresa") de uma filial da MacAndrews & Forbes Incorporated. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A AM General desenha, projeta, fabrica, fornece e presta suporte a veículos especializados para clientes militares e comerciais em todo o mundo, incluindo o icônico Veículo Multipropósito de Alta Mobilidade sobre Rodas, popularmente conhecido como HUMVEE®. A Empresa é líder global em sistemas veiculares terrestres e seu negócio militar é amplamente reconhecido pela excelência em design, engenharia, fabricação e suporte logístico de veículos táticos. A AM General já produziu e presta manutenção a mais de um milhão de veículos nos últimos 100 anos, e mais de 300 mil sistemas automotivos em mais de 70 países. Hoje, a AM General fabrica mais veículos táticos militares leves que qualquer outra empresa no mundo. Com sede em South Bend, Indiana, e com instalações de fabricação localizadas em Indiana e Ohio, e um centro de engenharia técnico moderno em Michigan, a AM General emprega uma sólida força de trabalho e faz parceria com mais de 1.700 fornecedores em 43 estados.

Jay Bernstein, parceiro da KPS, declarou: "Estamos empolgados por adquirir a AM General, uma empresa americana lendária e líder mundial em design, projeto, fabricação e suporte a veículos especiais e táticos leves. Nós ansiamos por trabalhar com o diretor executivo Andy Hove, a equipe administrativa da Empresa e todos os funcionários da AM General a fim de desenvolver esta grande plataforma, de maneira orgânica e por meio de aquisições. Pretendemos alavancar o comprometimento da Empresa com a pesquisa, tecnologia, inovação e desenvolvimento de novos produtos, bem como sua herança e nome de marca icônico. O registro de realizações demonstrado da KPS e seu histórico de investimento bem-sucedido em negócios de veículos especiais -- bem como sua plataforma global e recursos financeiros significativos -- nos torna excessivamente confiantes de que a AM General vai continuar a prosperar sob o controle da KPS para o bem de seus clientes e de todas as partes interessadas".

Andy Hove, diretor executivo da AM General, declarou: "A KPS, com um registro de realizações de décadas em desenvolver empresas de níveis internacional líderes em seus setores, é a parceira ideal para a AM General e os clientes comerciais e militares que atendemos. Nós esperamos trabalhar com a KPS para continuar executando nossa estratégia e investindo em nosso plano de crescimento bastante ambicioso. O comprometimento demonstrado da KPS à excelência de produção, a melhoria contínua e o comprometimento em investir em tecnologia e inovação só aprimorará a capacidade de a Empresa competir no mercado comercial e militar de hoje".

Espera-se que a conclusão da transação ocorra no terceiro ou quarto trimestre de 2020, estando sujeita às condições costumeiras de fechamento e aprovações.

A Kirkland & Ellis serviu como consultora jurídica para a KPS e suas filiais.

Sobre a AM General LLC

A AM General é a líder mundial em design, projeção, fabricação e suporte a veículos táticos leves. A AM General é a designer e fabricante exclusiva do HUMVEE® – o 4x4 militar líder em todo o mundo. A AM General já produziu e presta manutenção a mais de um milhão de veículos nos últimos 100 anos, e mais de 300 mil sistemas automotivos em mais de 70 países. A AM General está sedeada em South Bend, Illinois. Para mais informações sobre a AM General, acesse www.amgeneral.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades administrativas afiliadas, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 11,4 bilhões de ativos sob gerenciamento (até 31 de março de 2020). Por mais de duas décadas, os sócios da KPS têm trabalhado exclusivamente para obter uma significativa valorização de capital, investindo em controle de patrimônio de empresas de fabricação e industriais, em uma série diversificada de setores, incluindo materiais básicos, produtos de marcas de consumo, cuidados com a saúde e luxo, peças automotivas, equipamentos essenciais e fabricação em geral. A KPS cria valor para seus investidores, trabalhando construtivamente com talentosas equipes de gestão para melhorar as empresas e gerar retornos de investimento enquanto melhora estruturalmente a posição estratégica, competitividade e lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de primordialmente apostar na alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds atualmente agregam receitas anuais de aproximadamente US$ 8,4 bilhões, operam 150 unidades de fabricação em 26 países e têm mais de 23.000 funcionários diretos e através de empreendimentos conjuntos em todo o mundo. A estratégia de investimentos e o portfólio de empresas da KPS estão descritos em detalhes no endereço www.kpsfund.com.

