KPS Capital Partners adquire Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A.

NOVA YORK, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Metra Holding S.p.A. e a Metra S.p.A., (coletivamente "Metra" ou a "Empresa"), um fabricante global de alumínio extrudado. Os acionistas vendedores manterão 25% de propriedade da Empresa. Após a conclusão da transação, a Metra se tornará a quarta aquisição concluída pelo KPS Special Situations Mid-Cap Fund (o "Mid-Cap Fund") e a primeira aquisição de mid cap funds do KPS, na região da EMEA.

A Metra é um fabricante global e verticalmente integrado de perfis de alumínio extrudado e serviços relacionados com valor agregado, incluindo pintura, oxidação, usinagem, soldagem e montagem. A empresa oferece uma gama completa de perfis de alumínio extrudado, que são usados principalmente nos mercados finais industriais e de construção civil em toda a Europa e América do Norte.

Pierre de Villeméjane, sócio da KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), afirmou: "Estamos entusiasmados em adquirir a Metra, uma empresa diferenciada de extrusão de alumínio com diversos recursos de fabricação e acabamento, amplas competências de desenvolvimento de produtos e excelente histórico de atendimento ao cliente. Esperamos fazer parceria com os acionistas vendedores, o CEO Enrico Zampedri e a equipe da Metra para acelerar as oportunidades de crescimento impulsionadas por investimentos substanciais nos ativos e operações da empresa. A experiência de fabricação da Metra e seu compromisso com a qualidade, combinados com os recursos globais estratégicos, operacionais e financeiros da KPS, oferecem uma plataforma ideal para crescimento futuro. Nossa intenção é expandir o negócio de forma orgânica e por meio de uma estratégia de aquisição global."

Enrico Zampedri, CEO da Metra, afirmou: "Toda a equipe da Metra está entusiasmada em fazer parceria com a KPS à medida que a empresa entra nesta próxima fase de crescimento. A KPS tem um histórico comprovado de investimentos na indústria de metais e mostra a capacidade de criar valor significativo no setor. O alcance global da KPS, o compromisso com a excelência em fabricação e a saúde e segurança de todos os funcionários da Metra, combinados com os recursos financeiros significativos permitirão que nossa empresa alcance crescimento significativo, ao mesmo tempo em que mantemos o nosso foco na qualidade e no atendimento ao cliente."

A conclusão da transação é estimada para o segundo trimestre de 2021 e está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate & Investment Banking Division atuou como consultor financeiro principal e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jurídico da KPS. Lazard S.r.l. atuou como consultor financeiro, Allen & Overy LLP atuou como consultor jurídico e EY Advisory S.p.A. atuou como consultor de due diligence de fornecedor financeiro da Metra.

Sobre a Metra

A Metra é um fabricante global e verticalmente integrado de perfis de alumínio extrudado e serviços relacionados com valor agregado, incluindo pintura, oxidação, usinagem, soldagem e montagem. A empresa oferece uma gama completa de perfis de alumínio extrudado, que são usados principalmente nos mercados finais industriais e de construção civil em toda a Europa e América do Norte. A Metra está sediada em Rodengo Saiano, Itália, com cinco fábricas estrategicamente localizadas em toda a Itália e Canadá. Para mais informações, acesse www.metrabuilding.com ou www.metraindustry.com.

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com mais de US$ 12,3 bilhões em ativos administrados (em 31 de dezembro de 2020). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, ao fazer investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, entre eles materiais básicos, consumo de marca, produtos de luxo, cuidados de saúde, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 10,6 bilhões, operam 159 fábricas de manufatura em 22 países e têm aproximadamente 34 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

A KPS Mid-Cap se concentra em investimentos na faixa inferior do mercado médio que exigem até US$ 100 milhões de capital inicial. A KPS Mid-Cap visa o mesmo tipo de oportunidades de investimento e utiliza a mesma estratégia de investimento que os fundos carro-chefe da KPS têm há quase três décadas. A KPS Mid-Cap aproveita e se beneficia da plataforma global, reputação, histórico, infraestrutura, melhores práticas, conhecimento e experiência da KPS. A equipe de investimento da KPS Mid-Cap é gerenciada pelos sócios Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, que lideram uma equipe de profissionais experientes e talentosos.

FONTE KPS Capital Partners, LP

Related Links

kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP