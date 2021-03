KPS Capital Partners adquire negócio de bobinas de alumínio da Norsk Hydro ASA

NOVA YORK, 5 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir o negócio global de bobinas de alumínio ("Rolling" ou a "Empresa") da Norsk Hydro ASA (NHY.OL, "Hydro") por 1,38 bilhão de euros (aproximadamente US$ 1,67 bilhão). A conclusão da transação é estimada para meados de 2021 e está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

A empresa é uma das maiores fabricantes globais de produtos de bobinas de alumínio, atendendo a clientes em um conjunto diversificado de mercados finais, incluindo latas de bebidas, automotivo, embalagens de alumínio e construção. Os ativos da empresa consistem de sete fábricas e um centro de P&D em toda a Alemanha e Noruega, incluindo a Alunorf, a maior usina de alumínio do mundo, e a Grevenbroich, a maior usina de acabamento de alumínio laminado do mundo. A empresa emprega aproximadamente 5.000 funcionários principalmente na Alemanha e Noruega.

Michael Psaros, cofundador e sócio-gerente da KPS, declarou: "O tamanho e a escala global do negócio de rolos, a qualidade de seus ativos, juntamente com a amplitude de seus produtos e capacidades de tecnologia, formam a base de uma enorme plataforma de investimento. O parceiro da KPS, Kyle Mumford, liderará uma equipe da KPS que trabalhará em estreita colaboração com a equipe de gestão da empresa para acelerar as oportunidades de crescimento impulsionadas por investimentos substanciais nos ativos e operações da empresa. Nosso foco será em inovação e desenvolvimento de novos produtos. Esperamos criar valor por meio da alavancagem da experiência de múltiplas décadas e muito sucesso da KPS nos setores de metais e automotivos."

Einar Glomnes, vice-presidente executivo da Rolling declarou: "Estamos entusiasmados em operar sob a propriedade da KPS como uma empresa independente. Este é um ótimo dia para todas as partes interessadas de nosso negócio de rolos, especialmente para nossos clientes e funcionários. A KPS tem um histórico comprovado de criação e construção de empresas líderes do setor e obteve um enorme sucesso investindo nos setores de metais e automotivos. O alcance global da KPS, o compromisso com a excelência em fabricação e a segurança e os recursos financeiros significativos permitirão que nossa empresa acelere o crescimento e invista em tecnologias líderes do setor, ao mesmo tempo em que mantemos o nosso foco na qualidade e no atendimento ao cliente."

A Perella Weinberg Partners atuou como consultora e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como consultores jurídicos da KPS e de suas afiliadas. Goldman Sachs atuou como consultor e Clifford Chance LLP atuou como consultor jurídico da Hydro.

Sobre a Rolling

A Rolling é uma fabricante líder de produtos avançados de bobinas de alumínio, produzindo aproximadamente um milhão de toneladas por ano, com mais de um século de experiência. A Rolling opera sete fábricas, um centro de P&D, nove escritórios de vendas em todo o mundo e conta com aproximadamente 5.000 funcionários em toda a Alemanha e Noruega. A Rolling tem o orgulho de servir algumas das marcas mais conhecidas nas indústrias automotiva, de embalagens, impressão, engenharia e construção.

Sobre a Hydro

a Hydro é uma empresa industrial líder que desenvolve negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. A empresa desenvolve setores que importam para as pessoas e para a sociedade. Desde 1905, a Hydro, com sede na Noruega, transformou recursos naturais em produtos valiosos para pessoas e empresas, criando um local de trabalho seguro e protegido para seus 34.000 funcionários em mais de 140 localidades e 40 países. Atualmente, a Hydro possui e opera vários negócios e tem investimentos com base em setores sustentáveis. A Hydro está presente, por meio de seus negócios, em uma ampla gama de segmentos de mercado para alumínio, energia, reciclagem de metais, energias e baterias. A Hydro está empenhada em liderar o caminho rumo a um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de formas inovadoras e eficientes.

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora de KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento que possui mais de US$ 12,3 bilhões em ativos administrados (em 31 de dezembro de 2020). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, ao fazer investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, entre eles materiais básicos, consumo de marca, produtos de luxo, cuidados de saúde, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 10,6 bilhões, operam 159 fábricas de manufatura em 22 países e têm aproximadamente 34 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

