KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRE OLDCASTLE BUILDINGENVELOPE INC. DA CRH PLC

Líder norte-americana em ferragens de construção, vidros e sistemas de envidraçamento

NOVA YORK, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, por meio de uma afiliada formada recentemente, assinou um acordo definitivo para adquirir a Oldcastle BuildingEnvelope Inc. ("OBE" ou a "Empresa") da CRH plc (LSE: CRH) por aproximadamente USD 3,45 bilhões em espécie. Estima-se que a transação seja concluída em meados de 2022, sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

A OBE é a fabricante, produtora e distribuidora verticalmente integrada líder na América do Norte de ferragens de construção, vidros e sistemas de envidraçamento. Com sede em Dallas, no Texas, a OBE é uma empresa de produtos de construção de classe mundial com presença significativa em todas as principais áreas estatísticas metropolitanas nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa fabrica produtos de vidro arquitetônico e sistemas de estrutura de alumínio de alto desempenho e, por meio de sua subsidiária C.R. Laurence, distribui materiais de construção de marca complementares e suprimentos de envidraçamento. A OBE entrega produtos a uma ampla base de clientes composta por arquitetos, vidraceiros, empreiteiros e desenvolvedores que atendem aos mercados finais diversificados de construção residencial e comercial. A empresa tem mais de 6.700 funcionários e opera 84 unidades de fabricação e distribuição em cinco países.

Raquel Vargas Palmer, sócia-gerente da KPS, disse: "Estamos muito satisfeitos em adquirir a maior fornecedora de ferragens para construção, vidros e sistemas de envidraçamento da América do Norte. A OBE é a única 'loja completa' que oferece todo produto essencial que um cliente do setor de envidraçamento necessita, e a Empresa atende a mercados finais interessantes e em crescimento. Pretendemos impulsionar o crescimento rentável, oferecendo à Empresa os recursos financeiros para investir em excelência comercial e operacional. Alavancaremos as décadas de experiência em fabricação da KPS para criar uma cultura empreendedora centrada na inovação, na melhoria contínua e na excelente experiência do cliente. A OBE demonstrou uma sólida capacidade de integrar aquisições sinérgicas nas últimas décadas, e forneceremos suporte estratégico e capital na busca de futuras oportunidades de crescimento. Esperamos fazer parceria com os talentosos funcionários e equipe de gestão da OBE, sob a liderança da presidente e CEO Liz Haggerty, para acelerar as oportunidades de geração de valor da Empresa."

Liz Haggerty disse: "Toda a equipe de gestão da OBE está entusiasmada em fazer parceria com a KPS à medida que a Empresa inicia sua jornada como uma empresa independente. A KPS tem um histórico exemplar de investimentos e melhoria de empresas de fabricação, e estamos extremamente confiantes de que ela é a parceira certa para nos ajudar a executar nosso plano estratégico. Continuaremos a desenvolver nossa reputação de líderes do setor por nossa qualidade, confiabilidade e inovação de produtos. A experiência da KPS com empresas de fabricação e os recursos de capital significativos disponíveis nos permitirão investir em nossa estratégia de crescimento comercial e operacional. Pretendemos ampliar nossos recursos como provedores de soluções voltadas para o cliente nos mercados de ferragens para construção, vidros e envidraçamento. Estamos muito entusiasmados com as oportunidades futuras da OBE e encontramos uma ótima parceira na KPS para aproveitá-las."

A BofA Securities e a J.P. Morgan Securities LLC atuaram como consultoras financeiras da CRH plc. A Citi atuou como consultora financeira e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultora jurídica da KPS e suas afiliadas.

Sobre a Oldcastle BuildingEnvelope

Sobre a CRH

A CRH (LSE: CRH, ISE: CRG,NYSE: CRH) é a empresa líder mundial de materiais de construção. Ela emprega aproximadamente 77.400 pessoas em cerca de 3.200 locais operacionais em 28 países. É a maior empresa de materiais de construção na América do Norte e na Europa e também conta com atuações regionais na Ásia. A CRH fabrica e fornece uma gama de materiais de construção integrados, produtos e soluções inovadoras, que podem ser encontrados em todo o ambiente da construção, desde grandes projetos de infraestrutura pública até edifícios comerciais e estruturas residenciais. Empresa da Fortune 500, a CRH é membro constituinte do índice FTSE 100, do índice EURO STOXX 50, do ISEQ 20 e do Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe. As ações depositárias americanas da CRH estão listadas na NYSE. Para mais informações, acesse www.crh.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, um conjunto de fundos de investimento com aproximadamente USD 13,1 bilhões em ativos sob gestão (em 31 de dezembro de 2021). Há quase três décadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa por meio de investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de fabricação em uma gama diversificada de setores como materiais básicos, bens de consumo de marca, produtos de luxo e para a saúde, peças automotivas, equipamentos e manufatura em geral. A KPS gera valor para seus investidores trabalhando de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas, com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos, ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, competitividade e rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio do KPS Funds geram atualmente faturamentos anuais agregados de aproximadamente USD 15,2 bilhões, operam 165 fábricas em 26 países e têm aproximadamente 43 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 31 de dezembro de 2021, pro forma para aquisições e saídas recentes). A estratégia de investimento da KPS e as empresas de seu portfólio estão descritas com detalhes no site www.kpsfund.com.

