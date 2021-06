KPS Capital Partners adquire Siderforgerossi Group S.p.A.

NOVA YORK, 9 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners LP ("KPS") anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir o Siderforgerossi Group, S.p.A. ("Siderforgerossi" ou a "Empresa"), fabricante mundial de produtos forjados de grande diâmetro. Após a conclusão da transação, a Siderforgerossi se tornará a quinta aquisição realizada pelo fundo de médio porte para situações especiais da KPS (o "Mid-Cap Fund") e a segunda aquisição do fundo de médio porte da KPS na Itália em 2021.

A Siderforgerossi é uma fabricante líder e verticalizada de produtos laminados e forjados, com recursos em todo o espectro de fabricação, incluindo recursos de moldagem por matriz aberta, fechada e em anéis. A Empresa é especializada em produtos forjados de diâmetro grande e atende principalmente aos mercados finais de energia eólica, petróleo e gás, terraplanagem, automóveis, geração de energia convencional e nuclear e aeroespacial em toda a Europa e Índia. A Siderforgerossi oferece aos clientes uma oferta verticalizada que inclui tratamento térmico, testes destrutivos e não destrutivos e usinagem. A empresa tem sede em Veneto, Itália, e opera nove fábricas na Itália e três unidades adicionais na Índia.

Ryan Harrison, parceiro da KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), disse: "A Siderforgerossi é líder de mercado com recursos de fabricação incomparáveis e um histórico diferenciado de controle de qualidade e atendimento ao cliente. Estamos animados com este investimento para formar a base de uma plataforma global de produtos forjados que a KPS e a equipe Siderforgerossi pretendem ampliar tanto organicamente quanto por meio de aquisições. Esperamos trabalhar com o CEO Adriano Zambon, a talentosa equipe de gestão da Empresa e os funcionários dedicados para acelerar as oportunidades de crescimento e criar valor, aproveitando a experiência de sucesso de muitas décadas da KPS em investimento nos setores de metais e produtos forjados."

Adriano Zambon, CEO da Siderforgerossi, disse: "Estamos contentes em operar sob a propriedade da KPS conforme a empresa entra nesta próxima fase de desenvolvimento. O histórico comprovado da KPS em impulsionar a excelência em fabricação possibilitará que a Siderforgerossi capitalize oportunidades significativas de crescimento, ao mesmo tempo em que manterá nosso foco na qualidade, segurança e no atendimento ao cliente. Sob a propriedade da KPS, desenvolveremos uma gama de iniciativas operacionais e de crescimento para acrescentar à nossa longa e bem-sucedida história."

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking Division atuou como principal consultor financeiro, Houlihan Lokey atuou como consultor de mercados de capitais de dívida e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jurídico para a KPS.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. atuou como consultor financeiro principal e NTCM Studio Legale atuou como consultor jurídico para os acionistas vendedores da Siderforgerossi e para a Empresa.

Sobre a Siderforgerossi Group

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, um conjunto de fundos de investimento com aproximadamente US$ 12,8 bilhões em ativos administrados (em 31 de março de 2021). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, ao fazer investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, entre eles os de materiais básicos, produtos de marca, produtos de luxo e de saúde, peças automotivas, bens de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas no intuito de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos, melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender predominantemente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US $10,9 bilhões, operam 149 fábricas em 22 países e têm aproximadamente 35 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento da KPS e as empresas de seu portfólio são descritas em detalhes no site www.kpsfund.com.

A KPS Mid-Cap se concentra em investimentos na faixa inferior do mercado médio que exigem até US$ 100 milhões de capital inicial. A KPS Mid-Cap visa o mesmo tipo de oportunidades de investimento e utiliza a mesma estratégia de investimento que os fundos carro-chefe da KPS têm há quase três décadas. A KPS Mid-Cap aproveita e se beneficia da plataforma global, reputação, histórico, infraestrutura, melhores práticas, conhecimento e experiência da KPS. A equipe de investimento da KPS Mid-Cap é gerenciada pelos sócios Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, que lideram uma equipe de profissionais experientes e talentosos.

