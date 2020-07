KPS Capital Partners adquirirá AM General LLC

NUEVA YORK, 22 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que, mediante una afiliada recién formada, ha suscrito un acuerdo definitivo para la adquisición de AM General LLC ("AM General" o la "empresa") de una afiliada de MacAndrews & Forbes Incorporated. No se divulgaron los términos financieros de la transacción.

AM General diseña, construye, fabrica, suministra y asiste técnicamente vehículos especializados para clientes militares y comerciales de todo el mundo, entre ellos el emblemático vehículo de ruedas multipropósito de alta movilidad conocido familiarmente como el HUMVEE®. La empresa es un líder global en los sistemas de vehículos terrestres, y su negocio militar goza de amplio reconocimiento por la excelencia en el diseño, la ingeniería, la fabricación y la asistencia logística de vehículos tácticos. AM General ha construido y mantenido más de un millón de vehículos en los últimos 100 años y más de 300.000 sistemas automotores en más de 70 países. En la actualidad, AM General construye más vehículos tácticos livianos militares que cualquier otra empresa del mundo. Con sede corporativa en South Bend, Indiana, plantas de fabricación localizadas en Indiana y Ohio, y un avanzado centro de ingeniería técnica en Míchigan, AM General emplea una sólida fuerza laboral y tiene alianzas con más de 1700 proveedores en 43 estados.

Jay Bernstein, socio de KPS, declaró: "Nos entusiasma adquirir AM General, una legendaria empresa estadounidense y líder mundial en el diseño, la ingeniería, la fabricación y la asistencia técnica de vehículos especializados y tácticos livianos. Estamos deseosos de trabajar con el director ejecutivo Andy Hove, el equipo gerencial de la empresa y todos los empleados de AM General para fortalecer esta magnífica plataforma, orgánicamente y mediante adquisiciones. Nos proponemos aprovechar el compromiso de la empresa con la investigación, la tecnología, la innovación y el desarrollo de nuevos productos, al igual que su legado y su emblemática marca. La demostrada trayectoria e historial de KPS en la inversión exitosa en empresas de vehículos especializados —al igual que su plataforma global y significativos recursos financieros— nos hacen sentir sumamente confiados en que AM General continuará prosperando bajo la propiedad de KPS para beneficio de sus clientes y todos los actores interesados".

Andy Hove, director ejecutivo de AM General, expresó: "KPS, con un historial de varias décadas en la creación de empresas líderes sectoriales y de clase mundial, es el socio ideal de AM General y los clientes comerciales y militares que atendemos. Estamos deseosos de trabajar con KPS para seguir ejecutando nuestra estrategia e invertir en nuestro plan de crecimiento muy ambicioso. El demostrado compromiso de KPS con la excelencia en la fabricación y la mejora continua, y el compromiso de invertir en la tecnología y la innovación no harán más que fortalecer la capacidad de la empresa de competir en el mercado comercial y militar de hoy".

La finalización de la transacción está prevista para el tercer o cuarto trimestre de 2020 y está sujeta a las aprobaciones y condiciones de cierre habituales.

Kirkland & Ellis ejerció de asesor jurídico de KPS y sus afiliadas.

Acerca de AM General LLC

AM General es el líder mundial en el diseño, la ingeniería, la fabricación y la asistencia técnica de vehículos tácticos livianos. AM General es el diseñador y único fabricante del HUMVEE®, el líder global de los 4x4 militares. AM General, mediante sus empresas tradicionales, ha construido y mantenido más de un millón de vehículos en los últimos 100 años y más de 300.000 sistemas automotores en más de 70 países. AM General tiene su sede corporativa en South Bend, Illinois. Para más información sobre AM General, visite www.amgeneral.com.

Acerca de KPS Capital Partners, LP

KPS, mediante sus entidades de gestión afiliadas, es el administrador de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión que posee aproximadamente $11,4 mil millones en activos administrados (al 31 de marzo de 2020). Durante más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una significativa apreciación del capital al hacer inversiones accionarias con participación mayoritaria en empresas industriales y manufactureras en una diversa gama de sectores, entre ellos materiales básicos; productos de lujo, de atención médica y de consumo de marca; repuestos de automóviles, bienes de capital y manufactura en general. KPS crea valor para sus inversionistas al trabajar de manera constructiva con talentosos equipos de gerencia para mejorar las empresas, y genera rentabilidad de la inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds actualmente tienen ingresos anuales totales de aproximadamente $8,4 mil millones, operan 150 plantas manufactureras en 26 países, y tienen más de 23.000 empleados, directamente y mediante empresas conjuntas en todo el mundo. La estrategia de inversión y las empresas de la cartera de KPS se describen en detalle en www.kpsfund.com.

