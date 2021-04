KPS Capital Partners adquirirá EMEA Food and Consumer Packaging Business de Crown Holdings

NUEVA YORK, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de empaques de alimentos, aerosoles y promocionales de Europa, Oriente Medio y África ("EMEA Food and Consumer Packaging Business" o la "Compañía") de Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK, "Crown") por EUR 2.250 millones (aproximadamente USD 2.700 millones). Crown conservará el 20 % de propiedad de la Compañía. Se espera que la transacción se cierre durante el tercer trimestre de 2021, sujeta a las condiciones habituales de cierre y aprobaciones.

EMEA Food and Consumer Packaging Business es el mayor fabricante de empaques para alimentos en acero y aluminio de Europa y es un fabricante líder de aerosoles y empaques promocionales. La Compañía es fundamental para la cadena de suministro de alimentos europea y tiene cientos de clientes mundiales y regionales de alimentos y productos de consumo. Los productos de la Compañía son altamente sostenibles y ayudan a prevenir el desperdicio de alimentos e impulsan mayores tasas de reciclaje. EMEA Food and Consumer Packaging Business cuenta con cerca de 6.300 empleados en 44 plantas de producción en Europa, Oriente Medio y África, y genera ingresos anuales de aproximadamente EUR 2.000 millones.

Michael Psaros, cofundador y socio codirector de KPS, expresó: "Nos entusiasma adquirir uno de los negocios de empaques de metal más grandes de Europa. El tamaño y la magnitud de la empresa, la variedad de sus productos y su tecnología crítica de seguridad alimentaria, así como las disciplinas de procesos desarrolladas a lo largo de décadas, junto con el crecimiento de los mercados finales, son la base de una enorme plataforma de inversión. Damos las gracias al Sr. Donahue y a Crown por su confianza en KPS y en nuestra gestión de los extraordinarios negocios que han construido. Esperamos trabajar de manera constructiva con todos los actores involucrados con la compañía para desarrollar una nueva empresa vibrante y próspera. KPS aprovechará sus décadas de experiencia en fabricación global para crear una cultura emprendedora centrada en la innovación y la mejora continua, a la vez que ofrecerá los recursos financieros para invertir en la excelencia comercial y operativa y un servicio al cliente líder en la industria".

Timothy Donahue, director ejecutivo de Crown, expresó: "Estamos muy complacidos de que el negocio europeo de hojalata tenga un propietario fuerte como KPS Capital Partners para apoyar futuras iniciativas rentables de crecimiento e innovación. Por largo tiempo, los clientes y consumidores europeos han adoptado los empaques de metal gracias a sus valiosas características de alto nivel en protección y conservación del sabor del producto que ofrece. Nos entusiasma conservar una participación minoritaria en el negocio junto con KPS, ya que los accionistas de Crown podrán beneficiarse del equipo de KPS y de su trayectoria como propietarios de compañías manufactureras y gran capacidad de crear valor".

Rothschild & Co actúa como asesor financiero principal y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP se desempeña como asesor legal de KPS y sus afiliados. Barclays y UBS también actúan como asesores financieros de KPS y sus afiliados. La financiación de la deuda para apoyar la transacción está a cargo de Barclays y Deutsche Bank, junto con BNP Paribas, Credit Suisse y UBS Investment Bank.

Acerca de EMEA Food and Consumer Packaging Business

EMEA Food and Consumer Packaging Business es el mayor fabricante de empaques para alimentos en acero y aluminio de Europa y es un fabricante líder de aerosoles y empaques promocionales. La Compañía es fundamental para la cadena de suministro de alimentos europea y tiene cientos de clientes mundiales y regionales de alimentos y productos de consumo. Los productos de la Compañía son altamente sostenibles y ayudan a prevenir el desperdicio de alimentos e impulsan mayores tasas de reciclaje. Con cerca de 6.300 empleados en 44 plantas de producción en Europa, Oriente Medio y África, EMEA Food and Consumer Packaging Business genera ingresos anuales de aproximadamente EUR 2.000 millones.

Acerca de Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc., a través de sus subsidiarias, es un proveedor global líder de productos de empaque rígido para compañías de marketing de consumo, así como productos de empaque de tránsito y protección, equipos y servicios para una amplia gama de mercados finales. La sede central global está ubicada en Yardley, Pensilvania. Para obtener más información, visite www.crowncork.com.

Acerca de KPS Capital Partners

KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, administra los Fondos para Situaciones Especiales de KPS, una familia de fondos de inversión con más de USD 12.300 millones de activos bajo gestión (al 31 de diciembre de 2020). Durante casi tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una importante revalorización de capital al realizar inversiones en capital accionario de participación mayoritaria en empresas industriales y de fabricación en una amplia gama de industrias, que incluye materiales básicos, productos de consumo de marca, del área de la salud y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversionistas al trabajar de manera constructiva con equipos de gestión talentosos con el fin de mejorar los negocios, y genera retorno de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, competitividad y rentabilidad de las empresas que conforman su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de los fondos de KPS tienen ingresos anuales totales de aproximadamente $10.600 millones, operan 159 plantas de fabricación en 22 países y cuentan con la colaboración de aproximadamente 34.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo. La estrategia de inversión de KPS y las empresas de su cartera se describen en detalle en www.kpsfund.com.

