KPS CAPITAL PARTNERS ANNONCE UNE PROMOTION

RAHUL SEVANI PROMU PARTENAIRE

NEW YORK, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui la promotion de Rahul Sevani au poste de partenaire.

Michael Psaros et David Shapiro, cofondateurs et partenaires directeurs de KPS, et Raquel Vargas Palmer, partenaire directrice ont déclaré dans une communication commune : « Nous félicitons Rahul pour cette importante étape franchie. Les contributions de Rahul à KPS au cours de la dernière décennie sont vraiment extraordinaires. Rahul est un leader et une incarnation des valeurs et de la culture de KPS. Nous avons hâte de travailler avec notre nouveau partenaire pour continuer à créer de la valeur pour nos investisseurs en la voyant là où d'autres n'en voient pas, en faisant les bons choix en matière d'achat et en améliorant les entreprises. Nous sommes fiers de la parfaite continuité de notre partenariat et de notre équipe de la haute direction depuis la création de notre cabinet il y a plus de 25 ans, ainsi que de notre remarquable croissance à l'échelle mondiale. »

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des Fonds de situations spéciales KPS, une famille de fonds d'investissement dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 14,1 milliards de dollars (au 30 septembre 2022). Depuis plus de 30 ans, les partenaires de KPS se sont consacrés entièrement à la réalisation d'une plus-value significative du capital en effectuant des investissements majoritaires de capital dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 22,0 milliards de dollars, exploitent 232 installations de fabrication dans 27 pays et comptent environ 53 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste des sociétés de son portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP