KPS Capital Partners conclui a aquisição da Metra Holding S.p.A. e da Metra S.p.A

NOVA YORK, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que concluiu a aquisição da Metra Holding S.p.A. e da Metra S.p.A., (coletivamente "Metra"), uma fabricante global de alumínio extrudado. A KPS também concluiu a aquisição da Profile Custom Extrusions, LLC ("Profile"), fabricante de alumínio extrudado nos EUA, da Highlander Partners, L.P. A Metra e a Profile serão combinadas para formar uma plataforma líder de perfil de alumínio extrudado global com uma forte presença tanto na Europa quanto na América do Norte.

A Metra é uma fabricante global e verticalmente integrada de perfis de alumínio extrudado e serviços relacionados com valor agregado, incluindo pintura, oxidação, usinagem, soldagem e montagem. A Metra oferece uma gama completa de perfis de alumínio extrudado, que são usados principalmente nos mercados finais industriais e de construção civil em toda a Europa e América do Norte. A Metra emprega aproximadamente 850 funcionários em cinco plantas na Itália e no Canadá.

A Profile é uma fabricante nos EUA de perfis de alumínio personalizados e extrudados e serviços relacionados com valor agregado, incluindo pintura, anodização, Thermal Break e corte de precisão. A Profile oferece uma grande variedade de perfis personalizados de alumínio extrudado para diversos mercados finais, incluindo construção residencial e comercial, sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, proteção contra furacões, transporte, elétrica e marítimo. A Profile emprega aproximadamente 170 funcionários em sua única instalação na cidade de Rome, na Geórgia, EUA.

Pierre de Villeméjane, sócio da KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), disse: "Ao combinar a Metra e a Profile, criaremos uma plataforma de alumínio extrudado global robusta com uma reputação incomparável de confiabilidade, qualidade superior e atendimento ao cliente. A lógica estratégica e industrial de combinar a Metra e a Profile é interessante, uma vez que a transação permite que a Metra continue a expandir sua presença em novos mercados finais e ofereça uma base firme para futuras oportunidades de aquisição na América do Norte. Esperamos continuar a aumentar rapidamente a empresa combinada de forma orgânica e por meio de uma estratégia de aquisição global."

Enrico Zampedri, CEO da Metra, disse: "A aquisição da Profile é um passo importante na expansão e diversificação geográficas contínuas da Metra. Estamos muito impressionados com a capacidade de fabricação da Profile e com a força dos seus relacionamentos com os clientes. Além disso, a aquisição da Profile aumentará significativamente a presença da empresa combinada na América do Norte e oferecerá a oportunidade de compartilhar as melhores práticas das duas empresas, o que resultará em melhor qualidade e serviço para nossa base de clientes. Estamos entusiasmados para trabalhar em colaboração com a equipe da Profile para continuar a desenvolver o melhor fabricante global de alumínio extrudado."

David Newby, presidente da Profile, disse: "Os verdadeiros vencedores desta combinação são os clientes da Profile e da Metra. Nossos clientes agora terão acesso aos pontos fortes das duas empresas conforme combinarmos os melhores processos de fabricação, produtos e serviços em uma área de produção global. Continuamos comprometidos em oferecer a qualidade, a entrega e o atendimento ao cliente de primeira classe pelos quais a Profile é conhecida em todo o setor conforme embarcamos nesta nova e empolgante fase na Profile. Toda a equipe de administração da Profile está entusiasmada em operar sob a propriedade da KPS e da Metra para continuar a desenvolver nossa longa e bem-sucedida história."

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultora jurídica da KPS na aquisição da Profile. A Fidus Partners, LLC atuou como consultora financeira e a Foley & Lardner LLP atuou como consultora jurídica da Highlander Partners, L.P. na venda da Profile.

Sobre a Metra

Sobre a Profile Custom Extrusions, LLC

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, um conjunto de fundos de investimento com aproximadamente US$ 12,8 bilhões em ativos administrados (em 31 de março de 2021). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa por meio de investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de fabricação em uma gama diversificada de setores, entre eles materiais básicos, consumo de marca, produtos de luxo e para a saúde, peças automotivas, equipamentos e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas com o objetivo de melhorar as empresas e gerar retornos de investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 13,5 bilhões, operam 156 fábricas em 23 países e têm aproximadamente 40 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS são descritas em detalhes no site www.kpsfund.com.

A KPS Mid-Cap se concentra em investimentos na faixa inferior do mercado médio que exigem até US$ 100 milhões de capital inicial. A KPS Mid-Cap visa o mesmo tipo de oportunidades de investimento e utiliza a mesma estratégia de investimento que os fundos carro-chefe da KPS têm há quase três décadas. A KPS Mid-Cap aproveita e se beneficia da plataforma global, reputação, histórico, infraestrutura, melhores práticas, conhecimento e experiência da KPS. A equipe de investimento da KPS Mid-Cap é gerenciada pelos sócios Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, que lideram uma equipe de profissionais experientes e talentosos.

