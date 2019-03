KPS Capital Partners conclui a venda para a Stanley Black & Decker das unidades de negócios Paladin e Pengo da International Equipment Solutions

NOVA YORK, 8 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje a conclusão da venda para a Stanley Black & Decker, Inc. das unidades de negócios Paladin e Pengo da International Equipment Solutions, LLC ("IES"), juntamente com todas as marcas e operações integrantes destas unidades. A KPS reteve a posse da unidade de negócios Genesis ("Genesis") da IES e das unidades de negócios Crenlo, Emcor e Siac do Brasil (coletivamente "Crenlo Global"). A Genesis e a Crenlo Global serão operadas como empresas independentes e continuarão a ser lideradas por Steve Andrews, CEO e Steve Klyn, diretor financeiro.

Raquel Palmer, sócia-gerente da KPS, disse: "Parabenizamos e agradecemos à equipe de administração da IES pela visão estratégica e pela magnífica execução. Estamos muito orgulhosos por atuarmos em parceria com a administração na transformação incrível da IES. Permanecemos comprometidos em prover capital e recursos à Genesis e à Crenlo Global para continuar a fornecer produtos de qualidade inigualável, com tecnologia líder no setor e serviço de atendimento ao cliente de classe internacional".

O escritório de advocacia Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP atuou como consultor jurídico e o Deutsche Bank atuou como assessor financeiro exclusivo para a KPS e a IES no que se refere à transação.

Sobre a International Equipment Solutions

A IES foi criada pela KPS em 2011 para adquirir as marcas Paladin, Genesis, Pengo, Crenlo e Emcor. A empresa é líder no mercado na fabricação de equipamentos projetados para aplicações de off-highway (maquinaria pesada) atendendo a uma ampla gama de utilizações nos mercados da construção, demolição, reciclagem, mineração, serviços públicos, setor florestal, paisagismo e agricultura. A divisão de implementos da IES é uma importante fabricante independente de ferramentas para implementos para aplicações de off-highway. A divisão de cabines da IES é a maior fabricante independente de cabines para operadores, subconjuntos de locomotivas, coberturas eletrônicas e outras construções complexas nas Américas do Norte e do Sul. Sediada em Oak Brook, Illinois, a IES opera 14 fábricas e quatro localidades de serviços personalizados com aproximadamente 2.700 funcionários globalmente. Para mais informações, acesse www.iesholdings.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS é a administradora da KPS Special Situations Funds, uma linha de fundos de investimentos com acima de $5,1 bilhões de ativos sob gestão. Por mais de duas décadas, os parceiros da KPS dedicaram-se exclusivamente a obter valorização significativa de capital ao tornar investimentos de capital majoritário em empresas manufatureiras e industriais de um conjunto diverso de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de luxo e para a saúde, peças automotivas, equipamentos essenciais e fabricação em geral. A KPS agrega valor para seus investidores trabalhando construtivamente com equipes de gestão talentosas para a criação de empresas de melhor qualidade, além de gerar retornos de investimentos aprimorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das companhias de seu portfólio, ao invés de depender primariamente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS geram receitas anuais de aproximadamente $6,1 bilhões, operam 111 fábricas em 27 países e empregam aproximadamente 22.000 funcionários diretamente e através de joint ventures globalmente. A estratégia de investimentos da KPS e as empresas do portfólio estão descritas detalhadamente em www.kpsfund.com.

